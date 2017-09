Baseball-Bundesliga

Nach den etwas durchwachsenen Auftritten in der Interleague wollen die Bonn Capitals um Spielertrainer Bradley Roper-Hubbert (rechts) gegen Solingen wieder an ihre Form aus der Normalrunde anknüpfen. FOTO: MÜLLER

BONN. Die Bonner Capitals treffen im Playoff-Viertelfinale auf die Solingen Alligators. Beim Kader kann der Bonner Coach aus dem Vollen schöpfen.

Von Thomas Heinen, 02.09.2017

Keine Zeit, um Luft zu holen für den Baseballbundesligisten Bonn Capitals. Nachdem der Nordmeister die Interleague Runde auf Platz drei abgeschlossen hat, geht es am kommenden Wochenende gleich weiter mit den Playoff-Viertelfinals um die deutsche Baseballmeisterschaft im Best-of-five-Modus. Die Bonn Capitals treffen dabei mit den Solingen Alligators auf einen alten Bekannten. Die beiden Begegnungen finden am Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr im Stadion Rheinaue statt.

Aufgrund der Spiele in der Interleague treffen erstmals im Viertelfinale zwei Teams aus der Bundesliga Nord aufeinander. In der Normalrunde hatte die Mannschaft von Spielertrainer Bradley Roper-Hubbert alle vier Spiele gegen die Klingenstädter gewonnen. Dafür sprechen auch die Statistiken in Defensive und Offensive, wo die Alligators in allen Mannschaftsteilen schlechter abschneiden. Doch in den Playoffs werden die Karten neu gemischt. „Am Ende kommt es auf die Form zum richtigen Zeitpunkt an. Da können Spiele ganz anders ausgehen als während der Saison“, meint Dirk Fries, Sportdirektor des Deutschen Baseballverbandes (DBV).

Schon deshalb wird niemand bei den Capitals die Alligators unterschätzen, zumal Solingen zuletzt in der Interleague Spitzenreiter Heidenheim schlagen konnte. „Wir freuen uns auf Solingen“, sagt Spielertrainer Roper-Hubbert. „Wenn wir weit kommen wollen, müssen wir jeden schlagen“. Dafür müssen die Capitals aber zulegen. Die Form der Normalrunde ist ein wenig verloren gegangen. In der Interleague setzte es zuletzt drei Niederlagen in Folge.

Spiele im Livestream

Nur Maurice Wilhelm geht derzeit offensiv vorne weg, hat in dieser Saison schon acht Homeruns geschlagen. Chris Goebel, Daniel Lamb-Hunt, Eric Brenk oder auch Roper-Hubbert selbst müssen ein wenig nachjustieren. Mit André Hughes und Louis Cohen verfügt Solingen über ein gutes Pitching. Doch in der Tiefe gelten die Alligators sowohl im Pitching als auch in der Offensive nicht so gut besetzt wie die Capitals, bei denen alle Spieler wieder einsatzfähig sind.

Die Spiele werden auch im Livestream unter www.sportdeutschland.tv/baseball übertragen. Die weiteren Duelle finden am übernächsten Wochenende in Solingen statt. Spiel drei am Samstag (14 Uhr), ein mögliches viertes Spiel am Sonntag (13 Uhr) und das mögliche fünfte Spiel folgt direkt im Anschluss.