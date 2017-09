Baseball Bundesliga-Playoffs

Bonn. Im fünften und entscheidenden Spiel der Viertelfinalserie gegen die Solingen Alligators qualifizierte sich der Baseballbundesligist Bonn Capitals am Samstag mit dem 6:1 für das Halbfinale um die deutsche Baseballmeisterschaft.

Von Thomas Heinen, 17.09.2017

Feiern konnten die Schützlinge von Spielertrainer Bradley Roper-Hubbert allerdings nicht, denn schon heute um 13 Uhr steht das erste von zwei Halbfinalspielen gegen die Haar Disciples auf dem Programm.

Kurzentschlossene können sich also noch ins Stadion an der Rheinaue aufmachen. Und wer das erste Inning verpassen sollte, muss sich nicht grämen. Denn gegen 16.30 Uhr beginnt die zweite Partie der Best-Off-Five-Serie, die am kommenden Wochenende in der Nähe von München fortgesetzt wird.

Uneinholbar in Front

In einem furiosen vierten Inning mit fünf Runs hatten sich die Bonn Capitals den Einzug ins Halbfinale gegen die Solingen Alligators gesichert. Die Pitcher beider Teams hatten drei Innings lang alles im Griff. Auf Bonner Seite warf Sascha Koch und bei Solingen André Hughes, der das letzte Spiel seiner Karriere machte.

Doch im vierten Inning schlugen die Capitals zu: Daniel Lamb-Hunt, Max Schmitz, Danny Lankhorst, Kevin van Meensel und Adrian Stommel schlugen allesamt Hits und erzielten so die komfortable 5:0-Führung. Im weiteren Verlauf sorgte Sascha Koch dafür, dass den Alligators nicht mehr als ein Run gelingen sollte. Koch spielte die neun Innings zu Ende, so dass die Capitals für das Halbfinale noch genügend frische Pitcher haben. Das 6:0 durch Roper-Hubbert im fünften Inning bedeutete die entgültige Entscheidung zugunsten der Capitals.