Bonn. Nach dem 2:1 gegen Raffelberg haben die Bonner Hockeyspieler nur noch einen Punkt Rückstand auf Düsseldorf. Die Entscheidung fällt am kommenden Sonntag.

Von Thomas Heinen, 26.06.2018

Die Chancen der ersten Hockeyherren des Bonner THV auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga sind am vorletzten Regionalligaspieltag wieder gestiegen. Während die Mannschaft von Spielertrainer Victor vom Kolke die Partie gegen den Club Raffelberg mit 2:1 gewann, patzte der DSD Düsseldorf mit dem 2:4 bei Rot-Weiss Köln II. Der Vorsprung der Düsseldorfer auf den BTHV schmolz damit vor dem letzten Spieltag am kommenden Sonntag auf einen Punkt zusammen.

Bonner THV - Club Raffelberg 2:1 (1:0): Die Erleichterung „nach einer wirklich engen Kiste“, wie vom Kolke nach der Partie meinte, war dem Bonner Trainer durchaus anzusehen. Zugleich äußerte der BTHV-Coach seinen großen Respekt vor der Mannschaft. „Die Jungs haben in den vergangenen Spielen, in denen es um so viel ging, jeweils eine starke Leistung gezeigt.“ Das setzte sich auch im jüngsten Heimspiel mit einigen wenigen Abstrichen fort.

Gastgeber in der Unterzahl

So gingen die Gastgeber in Unterzahl – Jakob Misof saß eine Zeitstrafe ab – durch den Treffer von Maxi Ksoll mit 1:0 in Führung. Die Gäste blieben allerdings gefährlich. Zehn Minuten nach Wiederbeginn fiel der 1:1-Ausgleich. „In dieser Phase hat nicht alles gepasst“, meinte vom Kolke. Dann aber fanden die Gastgeber zurück in die Spur und gingen verdient durch Valentin Koch 15 Minuten vor dem Ende mit 2:1 in Führung. So entscheidet sich am letzten Spieltag, wer in der kommenden Feldrunde in der 2. Bundesliga spielen darf. Während der BTHV beim bereits abgestiegenen HC Essen 99 antritt, bekommt es Düsseldorf mit dem Crefelder HTC Ii zu tun.

HTC Schwarz-Weiß Bonn - Düsseldorfer HC II 2:7 (2:3): Das Ziel, vielleicht noch als Dritter der Oberliga über die Ziellinie zu gehen, hat sich nach dieser Niederlage für die Schwarz Weißen erledigt. Die Tore gegen starke Düsseldorfer erzielten Alex Bonanni und Thomas Kippnich.