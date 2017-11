Badmintonspielen in Ritterrüstung

Bonn . Der Bonner Badmintonspieler Marc Zwiebler vom 1. BC Beuel tritt bei der ProSieben-Show "Beginner gegen Gewinner" an. Der neunmalige deutsche Meister im Einzel spielt dabei mit einem Handicap gegen seinen Kontrahenten: Zwiebler trägt Ritterrüstung.

Von Thomas Faßbender, 23.11.2017

In der zweiten Ausgabe der neuen ProSieben-Show "Beginner gegen Gewinner" mit Gastgeber Joko Winterscheidt treten wieder Hobbysportler gegen Profis an. Dabei darf der Hobbysportler im direkten Duell gegen den Profi diesem ein Handicap zuweisen. Am Samstag tritt der erfolgreiche Badmintonspieler Marc Zwiebler vom 1. BC Beuel somit in einer Ritterrüstung gegen Kandidat Ben an.

"Sowas macht man nicht alle Tage, auch der Austausch mit den anderen Sportlern war eine besondere Erfahrung", sagt Marc Zwiebler auf Nachfrage dem General-Anzeiger.

Der 33-Jährige hat in seiner Karriere schon einige Titel geholt. Europameister 2012, neun deutsche Meisterschaften und mehrmalige Auszeichnungen als Spieler des Jahres zählen zu den größten Erfolgen des Bonner Ausnahmesportlers. Im jüngsten Wettkampf ging es aber weniger um Titel oder Medaillen als um Spaß. Das beweist der vorab veröffentlichte Videoausschnitt von der Sendung am Samstag.

Die Herausforderung in der TV-Show ist aber auch für den erfahrenen Wettkämpfer von besonderer Natur. Das Spiel in der schweren Ritterrüstung ist nicht nur ungewohnt, sondern in erster Linie anstrengend.

"Das Gewicht der Rüstung war gar nicht so das Problem, eher die Bewegungseinschränkung. Aber es war lustig, hat Spaß gemacht und ist sicher auch eine gute Sache für den Badmintonsport", findet Zwiebler.

Olympiasieger und Weltmeister bei Joko Winterscheidt

In der Sendung am Samstag sind neben Marc Zwiebler außerdem der dreifache deutsche Fußballmeister Mario Basler, die dreifache Olympiasiegerin und 16-fache Weltmeisterin Anni Friesinger, der zweifache Olympiasieger im Rudern, Karl Schulze, und Kristina Vogel, die Goldmedaillen-Gewinnerin der Olympischen Spiele 2016 im Radrennen, als Gäste bei Moderator Joko Winterscheidt dabei.

Ob Zwiebler trotz Ritterrüstung triumphieren kann und wie die anderen Duelle ausgehen, zeigt ProSieben am Samstag ab 20.15 Uhr.