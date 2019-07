Bonn. Die Baseballer der Bonn Capitals können einen weiteren Sieg für sich verbuchen. Die Mannschaft zog am Sonntag ins Finale ein.

Von Thomas Heinen, 21.07.2019

Der deutsche Baseballmeister Bonn Capitals hat es in Sachen Titelverteidigung erneut spannend gemacht. Wie schon in der Viertelfinalserie gegen Regensburg brauchte der amtierende Champion wieder fünf Partien, um eine Runde weiter zu kommen. Nach der Siegteilung bei den Solingen Alligators gewannen die Capitals am Samstag Spiel drei mit 5:3. Und wie schon gegen Regensburg ging das vierte Duell am Sonntag mit 0:1 an die Gäste.

Aber erneut bewies die Mannschaft von Trainer Alex Derhak Playoff-Härte und Nervenstärke. Das entscheidende fünfte Spiel entschied der Titelverteidiger vor den begeistert mitgehenden Fans im Stadion an der Rheinaue schließlich mit 10:5 für sich. Wie schon im Vorjahr heißt der Finalgegner Heidenheim Heideköpfe. Der Vizemeister setzte sich souverän mit 3:0-Siegen gegen die Mainz Athletics durch.