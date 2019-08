Baseball-Transfermarkt

Bonn. Im europäischen Baseball gehört der Powerhitter Terrell Joyce zu den gefragtesten Spielern. Nun kommt der US-Amerikaner nach Bonn und soll das Team der Capitals verstärken.

Von Thomas Heinen, 26.08.2019

Im Fußball sind es die treffsicheren Stürmer, die auf dem Transfermarkt besonders begehrt sind. Im Baseball können sich oftmals die sogenannten Powerhitter ihren nächsten Job aussuchen. Einer aus dieser Zunft angelte sich der deutsche Baseball-Vizemeister Bonn Capitals. Terrell Joyce gehört zu den gefragtesten Spielern auf dem europäischen Markt. Kein Wunder, denn der Amerikaner schlug 2018 in der ersten tschechischen Liga 29 Homeruns. 2012 war der heute 27-Jährige nach seiner Zeit am Florida State College vom MLB-Team Houston Astros verpflichtet worden.

Drei Jahre spielte Joyce für die Texaner in den Minor Leagues, unterhalb der Mayor League Baseball. Danach zog es ihn nach Übersee. 2016 war der Angreifer bereits in der Bundesliga bei den Heidenheim Heideköpfen aktiv, dann in Australien und 2017 bis heute in Brünn und Ostrava. Die Ostrava Arrows führte Joyce 2018 mit seinen Schlägen zum Meistertitel. Capitals-Sportdirektor Florian Nehring freut sich über den Tranfercoup. „Für unsere Offensive ist das eine tolle Verstärkung. Ich bin sicher, dass Terrell auch sonst gut in unser Team passen wird.“

Bonns Headcoach Alex Derhak und Spieler Wilson Lee hatten für den Amerikaner den Weg zu den Capitals geebnet. „Ich möchte die deutsche Kultur und Lebensart kennenlernen“, sagte der neue Powerhitter der Capitals. Seine Ziele mit den Capitals schraubte der US-Boy gleich nach oben: Wieder deutscher Meister werden und den europäischen Champions Cup gewinnen. Joyce hat aber auch den Nachwuchs der Capitals im Blick. „Ich möchte mein Baseball-Know-how gerne an die Kids weitergeben.“ Joyce weiß auch um den Wohlfühlfaktor in der Baseballfamilie Capitals und verspricht, „auf und neben dem Spielfeld alles für die Bonner zu geben.“ Mit Joyce wollen die Capitals im nächsten Jahr wieder einen Angriff auf die Meisterschaft starten, nachdem der Meister von 2018 in diesem Jahr im Finale knapp unterlegen war.