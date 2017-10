Bonn. Die Bonn Capitals haben ihr zweites Finalspiel gegen die Heidenheim Heideköpfe verloren. In der Finalserie um die Baseball-Bundesliga steht es nach dem fulminaten Sieg der Bonner zum Auftakt nun 1:1.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.10.2017

In der zweiten Partie der "Best-of-five"-Serie unterlagen die Bonner in Heidenheim mit 3:7. Bonns Starting Pitcher, der Australier Wilson Lee, fand überhaupt nicht ins Spiel. Die Capitals gerieten schnell in Rückstand, den sie nicht mehr aufholen konnten.

In einer Woche können die Bonner nach dem zwei Auswärtsspielen dann auch Heimrecht genießen. Ein mögliches fünftes Spiel ist für den 14. Oktober in Heidenheim angesetzt. Am kommenden Samstag und Sonntag, jeweils 14 Uhr, steht in der Rheinaue neben Sascha Koch dann vielleicht auch Markus Solbach als Starting Pitcher zur Verfügung, der in Heidenheim verletzt ausfiel.

Mit zwei packenden 3:2-Erfolgen gegen Solingen und München-Haar hatte sich Bonn in dieser Saison durch die ersten beiden Playoff-Runden gekämpft und steht nun nach fast zwei Jahrzehnten also erstmals wieder im Finale um die Baseball-Bundesliga.