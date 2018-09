Baseball-Bundesliga Finalrunde

Bonn. Der Baseball-Bundesligist Bonn Capitals hat Spiel eins in der Finalrunde um die Deutsche Baseball-Meisterschaft mit 1:6 gegen die Buchbinder Legionäre verloren.

Von Thomas Faßbender, 08.09.2018

Die Bonn Capitals mussten sich am Samstagnachmittag in Regensburg mit einer Niederlage gegen die Buchbinder Legionäre abfinden. Sie verloren Spiel 1 der Best-of-Five-Serie und blieben in der Offensive mit nur drei Hits unter ihren Möglichkeiten. Zudem konnten sie , wie sie auf ihrer Facebookseite selbst schildern, die Probleme im Pitching aus den ersten Innings nicht mehr ausgleichen.

Am Sonntag um 14 Uhr geht es mit Spiel zwei aber schon gleich wieder weiter für die Bonner Überflieger aus der Normalrunde und Playoff-Qualifikation.