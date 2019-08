Titelverteidigung geplatzt

Bonn. Die Bonn Capitals haben das Endspiel um die deutsche Meisterschaft verloren. Der Traum um die Titelverteidigung ist damit geplatzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.08.2019

Der Traum von der Titelverteidigung ist für die Bonn Capitals geplatzt. Der Baseball-Bundesligist unterlag im Endspiel um die deutsche Meisterschaft den Heidenheim Heideköpfe. In den Spielen drei und vier der best-of-Five-Serie kassierten die Bonner auf heimischen Platz zwei Niederlagen. Nach der 2:7-Pleite am Samstag verlor Bonn auch das Duell am Sonntag. 2:3 hieß es nach dem neunten Inning. Die beiden Punkte für Bonn erzielte Nic Micelli.