Bonns Baseballer bleiben Spitze

BONN. Der Baseball-Bundesligist Bonn Capitals bleibt Spitzenreiter der Nordgruppe. Am Sonntag konnte das Team zwei Siege gegen die Dortmund Wanderers feiern.

Von Thomas Heinen, 12.06.2017

Baseball-Bundesligist Bonn Capitals bleibt in der Nordgruppe unangefochten Erster. Mit zwei sicheren Siegen haben die Capitals den Doubleheader gegen die Dortmund Wanderers am Sonntag beendet. Nach dem 12:1 im ersten Duell setzte sich das Team von Spielertrainer Bradley Roper-Hubbert in Spiel Nummer zwei mit 4:1 durch.

Im ersten Spiel sorgten die Capitals bereits nach zwei Innings für klare Verhältnisse. Die Gastgeber führten zu diesem Zeitpunkt bereits mit 5:0 und ließen dabei die Wanderers in der Offensive kaum zur Entfaltung kommen. Eric Brenk hatte mit seinem Run die Sache zugunsten der Hausherrn im Stadion an der Rheinaue ins Rollen gebracht. Chris Goebel, seit Wochen in Topform, und Daniel Lamb-Hunt legten nach. Die Capitals profitierten im Laufe des Spiels von der Schwäche des Dortmunder Pitcher Lazaro Hernandez, der in seinen drei Innings auf dem Wurfhügel alleine acht Walks der Capitals zulassen musste.

Die Bonner Offensive legte im vierten Inning gleich noch mal fünf Runs zum 10:0 nach und erhöhte im fünften Inning dann noch auf 12:1. Dabei zeigte sich Daniel Lamb-Hunt von seiner besten Seite, erzielte zwei Hits, drei Runs und zwei Run batted in (RBI), bei dem jeweils ein Mitspieler durch den Schlag die Homeplate erreicht. Auch Maurice Wilhelm und Lennart Weller zeigten sich an diesem Nachmittag offensiv stark, wobei fast alle anderen Spieler der Capitals ebenfalls zumindest einen Hit schafften. Auf dem Wurfhügel beeindruckte Max Schmitz als Pitcher, der im vierten Inning von Sascha Koch übernommen hatte und in seinen vier Innings bis zum vorzeitigen Ende des ersten Spiels acht Strikeouts werfen konnte.

In Spiel zwei taten sich die Spieler von Roper-Hubbert zunächst schwerer, was vor allem an Dortmunds Pitcher Graham Fisher lag. So dauerte es bis zum vierten Inning, bevor die Capitals mit 2:0 in Führung gehen konnten. Chris Goebel, Roper-Hubbert, Riccardo Migliore und Daniel Lamb-Hunt hatten in Gemeinschaftsproduktion für die Punkte gesorgt. Im Anschluss daran plätscherte das Spiel ein wenig vor sich hin. Keiner der Zuschauer hatte den Eindruck, die Wanderers könnten gefährlich näher kommen.

Die Bonner taten nicht mehr als notwendig. Das hatte sich dann Maurice Wilhelm im sechsten Inning offenbar lange genug angeschaut. Der Nationalspieler schlug den Ball im Rightfield über den Zaun zu einem Two-Run Homerun. 4:0 hieß nun der Spielstand und damit war das Match ganz sicher in den Händen der Capitals. Auch der Punkt der Dortmunder im neunten Inning zum 1:4 richtete keinen größeren Schaden mehr an. Mit 15:3-Siegen führen die Capitals die Tabelle weiterhin souverän an.

Am Dienstag steht um 18 Uhr das nächste Highlight im Stadion an der Rheinaue an: Dann trifft die deutsche Nationalmannschaft mit reger Beteiligung der Capitals auf eine internationale Auswahl, in der mit Wilson Lee und Daniel Lamb-Hunt ebenfalls zwei Bonner Spieler stehen.

Ergebnisse: Solingen – Hamburg 4:12, Solingen Hamburg 2:9, Köln – Dohren 2:16, Köln – Dohren 0:6