Bonn. Baseballbundesligist Bonn Capitals ist im Kampf um die deutsche Baseballmeisterschaft mit 2:1 in Führung gegangen. Bereits am Sonntag könnten sich die Bonner den Titel sichern.

Von Thomas Heinen, 07.10.2017

Das dritte Spiel der Best-of-Five-Finalserie vor rund 1000 Zuschauern im heimischen Stadion an der Rheinaue gewann das Team von Spielertrainer Bradley Roper-Hubbert nach neun hochklassigen Innings mit 7:4. Entscheiden die Capitals Spiel vier morgen ab 14 Uhr für sich, wäre die erste Meisterschaft für den Nordmeister perfekt.

Gewinnt Heideheim, fällt die Entscheidung am kommenden Samstag im fünften Spiel in Heidenheim. Der Mann des dritten Duells aus Bonner Sicht war zweifellos Maurice Wilhelm. Der 30-Jährige, der an seinem Geburtstag am Freitag noch Fieber hatte, übernahm das Werfen für Sascha Koch. Der 19-jährige Pitcher steht dann morgen auf dem Mound. Für das erste Highlight im dritten Spiel sorgte Eric Brenk, der gleich im ersten Inning einen Homerun zur 1:0-Führung für die Capitals schlug. Auch beim 2:0 war Brenk beteiligt.

Der 25-Jährige überquerte die Homeplate nach einem Hit von Roper-Hubbert. Wilhelm war es auch, der im dritten Inning mit einem RBI-Tripple für die Punkte drei bis fünf der Gastgeber sorgte – eine Vorentscheidung. Im fünften Inning kamen die Gäste erstmals aufs Scoreboard. Sascha Lutz brachte mit seinem Hit zwei seiner Mitspieler zum 2:5 über die Homeplate. Spannend wurde es dann im siebten Inning, in dem die Schwaben mit zwei weiteren Runs auf 4:5 verkürzen konnten.

Den Capitals gelangen noch im unteren Teil des siebten sowie im achten Inning je ein Run zum 7:4-Endstand. Nach dem starken Maurice Wilhelm übernahm für die restliche Spielzeit Max Schmitz den Wurfhügel und beherrschte die eine oder andere brenzlige Situation gekonnt für sich.