Bonn. In der Nordgruppe der Baseball-Bundesliga bleiben die Bonn Capitals weiter ungeschlagen. Ein starkes Offensiv-Inning in jedem der beiden Spiele reichte dem Team von Spielertrainer Bradley Roper-Hubbert aus, um gegen die Paderborn Untouchables mit 5:2 und 5:0 zu gewinnen.

Von Thomas Heinen, 08.04.2018

In Spiel eins schlugen die Gastgeber im achten Inning zu. In Spiel zwei brachte das siebte Inning vor rund 900 Zuschauern in der Rheinaue die Entscheidung.

Der Doppelspieltag begann allerdings aus Sicht der Gastgeber nicht nach Wunsch. Pitcher Sascha Koch brauchte Zeit, um sich einzuwerfen. Diese Phase nutzten die Untouchables zur 1:0-Führung im ersten Inning. Dabei blieb es zunächst. Die Pitcher und Defensivreihen auf beiden Seiten machten weitere Chancen zunichte. Bei Paderborn machte Daniel Thieben auf dem Wurfhügel eine gute Figur, bei den Capitals wurde Koch mit zunehmender Spielzeit immer stärker. Dennoch ging Paderborn im fünften Inning mit 2:0 in Führung. Ein Run von Danny Lankhorst brachte die Bonner schließlich auf die Anzeigentafel. Eng wurde es aus Sicht der Gastgeber im sechsten Inning, als Paderborn alle Bases besetzt hatte. Doch Max Schmitz auf dem Wurfhügel machte alle Versuche der Paderborner zunichte. Mit sieben Strikeouts in den vier Innings, die er auf dem Mound stand, avancierte er zum Sieggaranten für Bonn. Die Offensive nutzte den Pitcherwechsel bei Paderborn im achten Inning, um zuzuschlagen. Vier Runs gelangen dem Team von Roper-Hubbert. Damit war der Sieg perfekt.

Das zweite Spiel wurde lange Zeit von den Pitchern dominiert. Nationalspieler Markus Solbach auf Bonner Seite schickte reihenweise die Paderborner Schlagleute per Strikeout zurück auf die Bank. Insgesamt warf Solbach neun Strikeouts in sieben Innings. Auf Paderborner Seite machte es Matt Kemp fast genauso gut. Auch der Pitcher der Gäste ließ gerade mal einen Hit der Bonner zu und konnte sich außerdem auf seine Defensive verlassen – bis ins siebte Inning. Da riss der Faden bei Kemp. Eine Chance, die die Capitals sofort nutzten. Maurice Wilhelm machte mit seinem Double den Anfang, Vincent Ahrens brachte Wilhelm mit seinem Hit zum 1:0 nach Hause. Lennart Weller und Jan Jacob sorgten dann für das 2:0 durch Ahrens. Nachdem Paderborn den Pitcher gewechselt hatte, gelang Lennart Weller per Walk das 3:0. Ein Fehler in der Verteidigung nach einem Schlag von Daniel Lamb-Hunt führte schließlich zum 5:0 für die Capitals. Ein Sieg, den Riley Barr sicher nach Hause warf. „Ich bin sehr froh, dass das gesamte Team zu diesen beiden Erfolgen beitragen konnte“, meinte Roper-Hubbert. „Wir standen defensiv sicher und waren offensiv voll da.“