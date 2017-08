Baseball-Interleague

BONN. Für den Baseball-Bundesligisten verlief das Wochenende alles andere als nach Wunsch: Gegen die Haar Disciples gab es mit 3:4 und 4:7 zwei Niederlagen in der Interleague.

Von Thomas Heinen, 28.08.2017

Baseball-Bundesligist Bonn Capitals hat sein Ziel, die neue Interleague-Runde gegen die besten vier Südteams als Zweiter abzuschließen, verfehlt. Nach den 3:4- und 4:7-Niederlagen bei den Haar Disciples fiel die Mannschaft von Spielertrainer Bradley Roper-Hubbert hinter Heidenheim und Haar auf Platz drei zurück. Im Viertelfinale der Best-of-Five-Serie des Playoff-Viertelfinales treffen die Capitals nun am kommenden Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr im Rheinauenstadion auf die Solingen Alligators.

Die größten Chancen auf einen Erfolg hatten sich die Bonner im ersten Spiel ausgerechnet. Im dritten Inning gingen die Capitals auch durch Danny Lankhorst mit 1:0 in Führung, mussten sie aber postwendend wieder abgeben. Nate Thomas gelang ein Two-Run-Homerun zum 2:1 für Haar, dem kurz danach das 3:1 folgte. Erst im fünften Inning konterten die Capitals. Jan Jacob und Eddie Stommel erliefen die Punkte zum 3:3. Aber noch im selben Inning markierte Haar das 4:3. Insgesamt schlugen die Capitals neun Hits – gegenüber 13 Hits der Gastgeber. Selbst Bonns verlässlicher Pitcher Sascha Koch agierte, auch bedingt durch eine Handverletzung, nicht so souverän wie sonst.

Im zweiten Spiel erwies sich der Pitcher der Disciples, Ryan Bollinger, als das erwartete Bollwerk. Dem US-Amerikaner gelangen 15 Strikeouts. Dadurch mussten die Gäste einer 4:0-Führung der Disciples nach zwei Innings hinterherlaufen. Nach einem Two-Run-Homerun von Maurice Wilhelm kamen die Capitals zwar heran, aber nicht vorbei. „Als unglücklich“ bewertete Roper-Hubbert später die Niederlage. „Wir haben die Lücken leider nicht getroffen, was Haar dagegen gelungen ist.“

So kommt es am kommenden Wochenende zum Viertelfinale gegen den alten Rivalen aus Solingen, der wiederum den sechsten Platz durch einen Sieg gegen Heidenheim sicherte. Nach den beiden Spielen in Bonn am 2. und 3. September folgen eine Woche später womöglich die Spiele drei bis fünf in Solingen.