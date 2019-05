Baseball-Bundesliga

Bonn. Für die Bonn Capitals bleibt derzeit keine Zeit zur Ruhe: An diesem Donnerstag reist das Team zum Tabellenzweiten Paderborn und am Samstag dann nach Köln.

Von Thomas Heinen, 30.05.2019

Kaum, dass sich der Baseball-Bundesligist Bonn Capitals vom vergangenen langen Sonntag mit den beiden Spielen gegen die Solingen Alligators erholt hat, steht bereits an diesem Donnerstag (12 Uhr und 15.30 Uhr) in Ostwestfalen die nächste Bewährungsprobe für den deutschen Meister auf dem Spielplan.

Die Paderborn Untouchables rangieren derzeit in der Tabelle als Zweiter sogar vor der Mannschaft von Trainer Alex Derhak. Die kurze Regenerationszeit trifft Paderborn nicht ganz so hart, denn die Untouchables spielten bereits am Samstag gegen Bremen. Für die Capitals geht es vor allem im ersten Spiel darum, die Pitcher fit zu bekommen. Philipp Racek und Maurice Wilhelm hatten gegen Solingen lange geworfen. Und vier Tage Pause sind für einen Werfer eine eher kurze Erholungszeit. Mit Nico Weber und René Wolf stehen zwar zwei weitere Werfer zur Verfügung, die allerdings zuletzt gegen die starken Teams etwas Pro-bleme hatten.

Dodson gegen Solingen geschont

Im Hinspiel hielten beide Bonner ihre Paderborner Gegner dennoch recht gut in Schach. Extra für Spiel zwei am Donnerstag wurde Zach Dodson gegen Solingen geschont. Der Amerikaner kann also mit frischen Kräften ans Werk gehen. In erster Linie aber geht es darum, dass die Offensive ihre Bestform erreicht. Denn gegnerische Punkte sind immer drin bei der starken Offensive der Untouchables. Demnach sollte die Bonner Schlägerriege dagegenhalten.

Im ersten Spiel gegen Solingen funktionierte das bei den Capitals sehr gut. Wilson Lee, Daniel Lamb-Hunt und Wilhelm führen die Bonner Schlagstatistiken an. Auch Chris Goebel und Eddie Stommel sammeln fleißig Hits und Punkte. Gut für die Offensive, dass sich weitere Schlagleute punktuell in diese Reihe einfügen. Wer sich ihnen in den Weg stellt, bleibt abzuwarten. Jedenfalls ist Paderborns Pitcher Benjamin Thaqi wieder fit. Und Daniel Thieben hat am Samstag sechs recht einfache Innings geworfen.

Die Capitals haben also zwei schwere Spiele vor der Brust. Zumal es nur zwei Tage später bereits zu den Cardinals nach Köln geht. Der enge Zeitplan ist nicht nur der EM im September geschuldet, sondern auch der Bonner Teilnahme am Champions Cup. Am kommenden Sonntag reist der deutsche Meister nach Italien.