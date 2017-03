Wichtigster Tipp für den Marathon:

BONN. Für die Teilnehmer der Aktion "GA macht Leser fit für Marathon" wird es ernst: Nach drei Monaten Vorbereitung steht am 2. April der erste Härtetest auf dem Programm: Die 21,0975 Kilometer beim Deutsche Post Marathon in Bonn. Bis zum Marathon am 1. Oktober in Köln werden sie noch viel Schweiß vergießen.

Die Nervosität steigt. Sonntag ist der Tag X. Für mehr als 12 000 Sportler, die am 17. Deutsche Post Marathon in Bonn an den Start gehen. Egal, ob sie in Staffeln Teilstrecken um die zehn Kilometer zurücklegen, den Halbmarathon laufen oder sich sogar die komplette klassische Distanz von 42,195 Kilometern zutrauen – der Adrenalinpegel steigt bei allen. Denn ein Wettkampf ist etwas anderes als der alltägliche Waldlauf allein oder mit Freunden. Jeder, der die Startnummer an sein Shirt heftet, will etwas beweisen. Sich selbst oder sogar der Welt um ihn herum. Und unabhängig davon, ob er sich nun eine bestimmte Zeit vornimmt oder eine gute Platzierung – oder ob das Ankommen seine Endstation Sehnsucht ist.

Für die acht Teilnehmer an der Aktion „GA macht Leser fit für Marathon“ gilt dies im besonderen Maße. Zu ihnen zählt Tomke Ebert. „Letztes Jahr habe ich niemandem erzählt, dass ich laufe. Da hat sich die Nervosität in Grenzen gehalten“, sagte Ebert am Freitagabend, 36 Stunden vor dem Startschuss. Diesmal, ein Jahr nach ihrem Debüt, ist das anders. Die 35-Jährige aus Aegidienberg hatte Pech. „Mein Körper hat mit allen Mitteln versucht, mich davon abzuhalten. Erst spielte das Knie nicht mit. Und als das ausgestanden war, erwischte mich eine fiebrige Erkältung.“

Inzwischen ist Ebert wiederhergestellt, und tritt zum Halbmarathon an. Sie spürt noch einen anderen Unterschied zum Vorjahr, wird im Bekanntenkreis oft angesprochen. „Die Aufmerksamkeit ist durch die Berichterstattung über die Aktion viel größer“, so Ebert: „Das macht schon nervös.“ Ihren Mitstreitern geht es nicht anders. Die Aktion beschert den Amateursportlern eine Ahnung vom medialen Druck, der auf Profis lastet.

Nur Lukas Kapp, den hartnäckige Schienbeinprobleme plagen, hat andere Gefühle. Als „nicht so berauschend“ beschreibt er seine Emotionen mit Blick auf das erste Etappenziel der GA-Aktion, das er nur als Zuschauer erleben wird. Den Kopf steckt er aber nicht in den Sand. Nach einer wochenlangen Pause, während der er seine Ausdauer durch Aquajogging konservierte, lief der 24-Jährige am Freitag erstmals wieder – wenn auch nur für 20 Minuten. „Schmerzfrei. Das war die Hauptsache“, meinte er danach. Das sogenannte Shinsplint-Syndrom, das die Beschwerden verursachte, ist eine typische Läuferverletzung, klingt in der Regel aber nach einem Anpassungsprozess des Körpers an die Belastungen ab. Deshalb hat Kapp das Ziel der Träume nicht aufgegeben. „Ich will auf jeden Fall bis zum Köln-Marathon fit werden“, versicherte er.

Für sieben der acht Projektteilnehmer hat die von den professionellen Trainern Thomas Eickmann und Maurice Mülder gesteuerte Vorbereitung auf den Bonner Lauf funktioniert. Für sie heißt es an diesem Samstag: Noch einmal locker ein paar Kilometer joggen, dann eine hoffentlich ruhige Nacht im Athletenhotel. Als solches dient das Hotel Königshof am Rhein, wenige Hundert Meter von der Startlinie entfernt. Die GA-Läufer übernachten dort, wo auch die Topstarter untergebracht sind. Zum Beispiel die Vorjahressieger Edwin Kosgei und Prisca Kiprono aus Kenia. Bei Eickmann machte sich am Freitag Erleichterung breit, als diese in Bonn eintrafen.

Zwei äthiopische Läufer hingen zu diesem Zeitpunkt noch in Addis Abeba in der Warteschleife, hofften kurzfristig auf ihr Visum. Es ist kaum nachzuvollziehen, aber Realität: Im Lauf-Business reisen Afrikaner der zweiten und dritten Kategorie oft erst auf den letzten Drücker an. Abhängig von einer Formalität, damit sie – wie in Bonn – um einige Hundert Euro Preisgeld rennen. Sie verrichten rund 2:15 Stunden (Männer) oder rund 2:45 Stunden (Frauen) schweißtreibende Arbeit mit ungewissem Ausgang, denn es könnte immer ein anderer kurzfristig nachmelden, der das Geld vor der Nase wegschnappt. Trotzdem sind es Topathleten, von deren Klasse es in Deutschland nur wenige gibt.

Am Samstag werden sie gemeinsam mit den Teilnehmern der GA-Aktion Fit für Marathon beim Abendessen im Hotel Königshof zusammensitzen. Sich austauschen. Verständnis äußern für die Probleme der anderen. Denn die Vorbereitung auf Langstreckenläufe ist kein Zuckerschlecken, für die Protagonisten der Szene genauso wenig wie für Hobbysportler. „Für unsere Trainingsgruppe ist das Zusammentreffen mit den Topläufern das Salz in der Suppe“, findet Trainer Eickmann. „Das bewirkt einen Motivationsschub.“ Der ist auch vonnöten. Denn das ganz große Ziel, der Köln-Marathon am 1. Oktober, erfordert noch mehr Trainingsfleiß. Noch mehr Kilometer. Noch mehr Disziplin.

Doch jetzt geht es erst mal darum, die halbe Distanz durchzuhalten. „Mit so vielen Läufern gemeinsam am Koblenzer Tor zu starten – alleine das ist schon ein gigantisches Gefühl“, schildert Ebert ihre Erinnerung ans Vorjahr. Danach herrscht erst einmal Gedränge im Feld der auch diesmal wieder rund 7000 Halbmarathonläufer. „Da fällt es schwer, sein richtiges Tempo zu finden. Mit jedem Kilometer wandelt sich die Anspannung dann aber immer mehr in Freude“, erinnert sie ihr Positiverlebnis von 2016.

Apropos Tempo: Im Marathon erleichtern sogenannte „Brems- und Zugläufer“, die der Veranstalter organisiert, das Treffen der angepeilten Geschwindigkeit. Sie laufen mit großen Ballons, auf denen die Zielzeit notiert ist. Ein Service, den GA-Volontärin Sabrina Bauer sich für die halbe Distanz wünschen würde: „Als Anfängerin bin ich noch unsicher. Es würde mir die Orientierung erheblich erleichtern, wenn es einen Zugläufer für unter zwei Stunden gäbe.“ Bauer war zuletzt mit Knieproblemen in Behandlung – und damit nicht das einzige Sorgenkind der Trainer. Doch im Bonner Zentrum für Ambulante Rehabilitation (BZfAR) wurden alle wieder fit gemacht. Nur Kapp muss pausieren.

Jetzt hat das Wettkampffieber das Team erfasst. Am Sonntag um 8.15 Uhr treffen sie sich im Foyer des Hotels Königshof für ein Mannschaftsfoto. „Habt Spaß“, wird Eickmann seinen Schützlingen noch mit auf den Weg geben. Anschließend geht es rüber zum Start am Koblenzer Tor. Und danach heißt es nur noch: Nerven behalten, nicht zu schnell loslaufen, das eigene Tempo finden. Und am Ende, wenn es anstrengend wird, auf die Zähne beißen.