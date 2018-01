Bonn. Pünktlich zum Jahresbeginn haben die Haie die erste Neuverpflichtung 2018 präsentiert. Der NHL-erprobte US-Amerikaner Bill Thomas läuft ab sofort für die Kölner mit der Rückennumer 39 auf.

Von general-anzeiger-online.de, 02.01.2018

Die Kölner Haie haben einen weiteren Spieler verpflichtet. Wie der Verein am Mittag mitteilte, unterstützt der US-Amerikaner Bill Thomas den KEC. Der Angreifer wechselt von Ilves Tampere aus Finnland an den Rhein. In Köln erhält er die Rückennumer 39. "Bill Thomas ist ein rechtsschießender erfahrener Stürmer, der alle drei Angriffspositionen spielen kann und auf jedem Eishockey-Niveau gezeigt hat, dass er für seine Teams eine Verstärkung ist", so Haie-Sportdirektor Mark Mahon. "Er kommt hochmotiviert nach Köln. Wir freuen uns, dass er ab sofort das KEC-Trikot trägt."

Der 35-Jährige sammelte in den USA mehrere Jahre in der NHL Erfahrung. Unter anderem lief er für die Phoenix Coyotes, Pittsburgh Penguins und Florida Panthers auf. In 87-NHL-Spielen erzielte er 28 Scorerpunkte. Die Mehrheit seiner Spiele bestritt er allerdings in der AHL. Zuletzt spielte der 34-Jährige in Europa unter anderem für Red Bull Salzburg. Bereits am Vormittag hat er mit den Haien das erste Training absolviert. Ob er am Abend (19.30 Uhr, Lanxess Arena) im rheinischen Derby gegen die Düsseldorfer EG zum Einsatz kommt, entscheidet sich im Laufe des Tages.