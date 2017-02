06.02.2017 Bielefeld. Luise Heim gewinnt bei den deutschen Meisterschaften den Titel im Einzel, Raphael Beck siegt in Doppel und Mixed. Fabian Roth entthront Marc Zwiebler.

Die 65. deutschen Badminton-Meisterschaften in Bielefeld sind zu Festspielen für Spieler des Bundesligisten 1. BC Beuel geworden: In drei der fünf ausgespielten Wettbewerbe kommt der Sieger aus dem Lager der Rechtsrheinischen. Im Dameneinzel sicherte sich Luise Heim ihren ersten Meistertitel durch einen Finalsieg über Fabienne Deprez, während Raphael Beck neben erfolgreicher Titelverteidigung im Herrendoppel auch im Mixed siegreich war.

Zudem wäre noch ein vierter Titel möglich gewesen, doch im Damendoppel unterlag Eva Janssens an der Seite von Linda Efler gegen Isabel Herttrich und Carla Nelte. Ebenfalls nur zweiter Sieger wurde Marc Zwiebler: Der gebürtige Bonner und ehemalige Akteur des 1. BC Beuel unterlag im Finale Fabian Roth und verpasste so seinen zehnten Titel.

Neben dem Refrather Roth war es die 20-jährige Heim, die für das größte Ausrufezeichen der Meisterschaften sorgte. Hinter Titelverteidigerin Olga Konon und Fabienne Deprez gelistet, spielte sie ein bemerkenswert starkes Turnier und bewies damit eindeutig, dass sie in der Elite der deutschen Spielerinnen angekommen ist.

Heims erster echter Prüfstein auf dem Weg zum Premierentitel war das Halbfinale gegen Konon, gegen die sie im letztjährigen Endspiel an gleicher Stelle klar in zwei Sätzen verloren hatte. Diesmal sollte es anders kommen: In einer packenden Partie holte sich die Beuelerin den ersten Satz in der Verlängerung mit 23:21, ehe Konon mit einem 21:17 im zweiten Abschnitt konterte. Im Entscheidungssatz gelang es Heim schließlich, sich beim Stand von 11:11 abzusetzen, sodass sie durch ein 21:14 ihre zweite Finalteilnahme perfekt machte.

War das Halbfinale ein Duell zweier gleichwertiger Spielerinnen gewesen, so entwickelte sich das Endspiel zu einer eindeutigen Angelegenheit für Heim: Nach dem 21:16 im ersten Satz drehte die 20-Jährige weiter auf, ließ ihrer Rivalin keine Chance mehr und verwandelte ihren dritten Matchball. „Ich hätte nie damit gerechnet und bin einfach nur glücklich“, sagte die neue Meisterin, die in diesem Moment noch nicht in der Lage war, ihren Erfolg zu begreifen.

Etwas leichter fiel dies Raphael Beck: Nach seinem ersten Erfolg im Herrendoppel im vergangenen Jahr räumte er nun gleich zwei Titel ab. Zunächst triumphierte Beck an der Seite von Carla Nelte im Mixed, ehe er später den Doppeltitel mit Peter Käsbauer erfolgreich verteidigte. Dabei bewies Beck mit seinen Partnern in beiden Finals große Nervenstärke, da beide Partien äußerst eng und erst nach rund einer Stunde entschieden waren.

Auf ihre erste Meisterschaft warten muss dagegen Eva Janssens: Nachdem sie mit Linda Efler alle Spiele in zwei Sätzen gewonnen hatte, war für das Duo erst im Finale gegen die Topgesetzten Isabel Herttrich und Nelte Endstation.

Ähnlich verlief die Meisterschaft für Marc Zwiebler, der in diesem Jahr Fabian Roth den Vortritt lassen musste. Auch der neunmalige Meister bezwang bis zum Endspiel jeden Gegner, darunter im Viertelfinale den stark aufspielenden Beueler Christopher Klauer, in zwei Sätzen. Im Finale sicherte sich der 32-Jährige dann zwar den ersten Satz, doch Roth glaubte an seine Chance, gewann die darauffolgenden beiden Abschnitte knapp mit 21:19 und 21:17 und krönte sich damit erstmals zum Einzelmeister. (Matthias Kirch)