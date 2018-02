Doppelspezialist Peter Briggs vom 1. BC Beuel kann sich mächtig strecken. Heute steht die Partie in Lüdinghausen an, und er will kräftig beim Punktesammeln helfen.

BONN. Der Badminton-Bundesligist 1. BC Beuel muss an diesem Dienstag bei Union Lüdinghausen antreten. Halten die Beueler Platz zwei nach der Hauptrunde, sind sie direkt für das Final-Four um die Meisterschaft qualifiziert.

Von Bärbel Dähling, 27.02.2018

Die Ausgangsposition ist gut und die Marschroute ganz klar definiert: Der 1.BC Beuel will an diesem Dienstagabend das Spiel der Badminton-Bundesliga beim SC Union Lüdinghausen gewinnen. „Wir hoffen auf einen 4:3-Sieg im Münsterland“, formuliert es Beuels Bundesliga-Manager Maximilian Schneider, „mindestens“.

Ein 4:3 würden zwei weitere wichtigen Punkt auf der Haben-Seite der Rechtsrheinischen bedeuten. Ebenso bei einem 5:2. Drei wären es bei einem 6:1- oder 7:0-Endstand.

Je mehr, desto besser. Aber Schneider warnt vor: „Auch ein 4:3 wird nicht leicht.“ Denn der 7:0-Kantersieg der Beueler im Hinspiel gegen Lüdinghausen war eine Partie unter ganz besonderen Umständen. Es war das erste Spiel nach dem Unfalltod von Erik Meijs. Zudem fehlte im November 2017 mit Josche Zurwonne ein starker Spieler bei Union. „Und außerdem waren einige Spiele wirklich sehr knapp“, erinnert sich der Manager, und er ist sich sicher, dass „Lüdinghausen eine heimstarke Mannschaft und unangenehm zu spielen ist.“

Marc Zwiebler, dessen Augenverletzung sich zuletzt nicht mehr ganz so schlimm bemerkbar gemacht hat, die frisch gebackenen deutschen Meister Max Weißkirchen und Luise Heim, der starke englische Doppelspieler Peter Briggs, das zuletzt von Krankheiten geplagte, aber inzwischen fitte und wiedererstarkte Damendoppel mit Lisa Kaminski und Hannah Pohl sowie Daniel Hess wollen in Lüdinghausen einen Sieg am drittletzten Spieltag unter Dach und Fach bringen.

„Ein Erfolg gegen Lüdinghausen wäre wichtig, um den Vorsprung auf Platz drei in die letzten beiden Spiele mitzunehmen“, rechnet Schneider vor. „Die fünftplatzierten Trittauer und Lüdinghausen haben im Vergleich zu uns das leichtere Restprogramm.“

Die Beueler verfügen derzeit über 30 Punkte bei 15 von insgesamt 18 Spielen in der Saison und rangieren auf Platz zwei in der Tabelle – fünf Punkte hinter dem klar führenden 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim.

Die Münsterländer haben bislang 14 Partien absolviert und dabei 24 Punkte gesammelt. Damit liegen sie derzeit auf dem vierten Tabellenplatz und haben die Playoff-Qualifikation bereits in der Tasche.

Seit Tagen trommeln sie bei ihren Fans via Facebook, am Dienstag unbedingt zum Spiel zu kommen, um auch dank deren starker Anfeuerung Platz vier behaupten zu können. Denn der vierte Platz nach dem Ende der Hauptrunde ist bei den dann folgenden Playoffs gleichbedeutend mit dem Heimrecht im Viertelfinale, in dem der Vierte gegen den Fünften spielt. Der Tabellendritte (derzeit 1. BV Mülheim/27 Punkte) muss dann gegen den Sechsten (jetzt der amtierende deutsche Mannschaftsmeister TV Refrath) antreten.

Der Erst- und Zweitplatzierte der Abschlusstabelle, aktuell Bischmisheim und Beuel, sind nach der Rückrunde bereits für das „Final-Four“ am 5./6. Mai qualifiziert. Die Gewinner der beiden Viertelfinalspiele, die im April ausgetragen werden, ziehen ebenfalls ins Final-Four ein. Der neue Meister wird in Saarbrücken ausgespielt. Wie auch die beiden Halbfinalspiele, die am 5. Mai parallel ausgetragen werden. Das Spiel um Platz drei steht tags darauf am Vormittag auf dem Plan, das Finale am Nachmittag.

Aber noch ist es nicht so weit. Für die Beueler geht es nach dem Spiel im Münsterland weiter am 24. März. Und zwar auswärts beim 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim und am Tag danach in heimischer Halle gegen den TV Refrath. Keine leichten Aufgaben.