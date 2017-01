10.01.2017 BONN. Der Bundesligist tritt an diesem Dienstag beim Aufsteiger TSV Freystadt an. Birgit Overzier und Akshay Dewalkar fehlen.

Als bei den Spielern und Verantwortlichen des Badminton-Bundesligisten 1. BC Beuel an Silvester die Sektkorken knallten, dürfte viel Freude über das Ende des Jahres 2016 dabei gewesen sein. Schließlich war die Hinrunde der aktuellen Saison von ständigen Verletzungen im Team der Rechtsrheinischen geprägt, die nicht immer kompensiert werden konnten. Als Folge beendeten die Beueler um Kapitänin Birgit Overzier die Hinserie auf Rang sieben – und damit außerhalb der Playoff-Ränge.

„Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass wir in der zweiten Saisonhälfte erneut von solchem Verletzungspech verfolgt werden“, sagt Teammanager Max Schneider und ist von einer Rückkehr in die Top sechs überzeugt. Den ersten Schritt dafür können die Beueler am Dienstagabend gehen, wenn sie beim Aufsteiger TSV Freystadt um Punkte kämpfen (19 Uhr). Zwar ist die Ansetzung unter der Woche mit der mindestens vierstündigen Anreise in die Oberpfalz alles andere als optimal, doch gegen den Tabellenachten stehen die Chancen auf Punkte gut.

Verzichten muss Beuel in Freystadt auf Overzier und Doppelspezialist Akshay Dewalkar, was dieses Mal jedoch in beiden Fällen nicht an Verletzungen liegt: Während die Kapitänin beruflich verhindert ist, spielt Dewalkar derzeit in seiner Heimat Indien. Hannah Pohl und Eva Janssens werden somit das Damendoppel bestreiten und Janssens zusätzlich das Mixed an der Seite von Raphael Beck. Zudem wird Max Weißkirchen nach seinem Saisondebüt am letzten Doppelspieltag neben dem Doppel auch erstmals in dieser Spielzeit wieder im Einzel antreten.

Dem 20-Jährigen fehlt nach seiner langen Verletzungspause zwar noch etwas die Wettkampfpraxis, doch ein mögliches Aufeinandertreffen mit Freystadts Hannes Gerberich bezeichnet Schneider als „guten Test“.

Vor einer nicht einfachen, aber dennoch lösbaren Aufgabe steht Luise Heim in ihrem Einzel gegen Nanna Vainio: Die Beuelerin musste sich der Finnin im Hinspiel in vier Sätzen geschlagen geben, feierte nach einer Niederlagenserie zuletzt aber einen befreienden Erfolg im Spiel gegen den TV Refrath.⋌ (Matthias Kirch)