Neben seinem Einzel wird der Holländer Erik Meijs in Düren wohl auch ein Doppel spielen. FOTO: WOLFGANG HENRY

BONN. Der 1. BC Beuel muss sich anstrengen: Im Gegensatz zu seinen Tabellenverfolgern kann er sich nur noch in drei Spielen für die Playoffs qualifizieren. Wie sich die Beueler Duos schlagen, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Von Matthias Kirch, 20.02.2017

Während Spitzenmannschaften der Badminton-Bundesliga wie der 1. BC Bischmisheim oder der TV Refrath im Hinblick auf die Playoffs bereits ein paar Kräfte schonen können, kann sich der 1. BC Beuel das nicht erlauben. Als aktueller Tabellenfünfter wären die Rechtsrheinischen zwar für das Viertelfinale qualifiziert, doch im Gegensatz zu ihren beiden Verfolgern Union Lüdinghausen und 1. BV Mülheim bestreiten sie nur noch drei statt vier Saisonspiele.

„Vier Punkte brauchen wir aus den letzten drei Spielen schon noch, um in die Playoffs einzuziehen“, sagt Beuels Teammanager Max Schneider und hofft, dass im Auswärtsspiel an diesem Dienstag beim 1. BC Düren (19 Uhr) eine Überraschung gelingt. Ein Blick auf die Tabelle verrät jedoch, wie klar die Rollen in dieser Begegnung verteilt sind: Die auf Rang drei stehenden Dürener haben zwölf Zähler mehr auf dem Konto als Beuel und somit ihr Playoff-Ticket längst gelöst. Zudem kassierten die Beueler im Hinspiel vor eigenem Publikum eine 0:7-Klatsche, weshalb Schneider vor der Neuauflage auf Kampfansagen verzichtet: „Düren hat eine geschlossen starke Mannschaft. Da muss schon alles passen, damit wir etwas mitnehmen können.“

Erschwerend kommt für die Beueler hinzu, dass sie sowohl gegen Düren als auch beim Heimspiel am Samstag gegen den TSV Neuhausen ohne Akshay Dewalkar auskommen müssen. Der Inder hatte sich Anfang des Monats bei der nationalen Meisterschaft an der Schulter verletzt und war deshalb bereits bei der jüngsten 2:5-Niederlage gegen den TSV Trittau nicht einsatzfähig. „Wir hoffen, dass er im letzten Hauptrundenspiel gegen den TV Refrath wieder dabei sein kann“, sagt Schneider.

Durch den Ausfall Dewalkars wird Erik Meijs wohl erneut neben seinem Einzel ein Doppel bestreiten. Gegen Trittau zeigten der Holländer und Patrick MacHugh im zweiten Herrendoppel trotz Anfangsproblemen eine gute Leistung und mussten sich etwas unglücklich nach fünf Sätzen geschlagen geben.

Wie die Siegchancen des Beueler Duos in Düren aussehen, hängt stark davon ab, ob bei den Hausherren Topspieler Kai Schäfer wieder fit ist. Da Düren nur vier männliche Stammspieler im Kader hat, muss der Club bei einem erneuten Ausfall Schäfers eventuell wieder auf Teammanager Michael Pütz zurückgreifen, der sonst nur in der Bezirksliga aktiv ist. „Sollte Kai Schäfer weiterhin nicht spielen können, werden wir bestimmt Favorit im zweiten Herrendoppel sein. Mehr ändert sich aber auch nicht“, betont Schneider.

Ob den Beuelern beim Tabellendritten eine Überraschung oder zumindest ein Punktgewinn gelingen kann, hängt auch stark von Raphael Beck und Luise Heim ab: Der Doppelspezialist und die Einzelspielerin waren Teil der deutschen Mannschaft, die bei der Team-EM in Polen am Wochenende die Bronzemedaille gewann. Einen positiven Einfluss dieses Erfolgs auf ihr Gastspiel in Düren könnte der 1. BC Beuel gut gebrauchen.