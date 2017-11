Volleyball

BONN. Nach dem deutlichen 3:0-Erfolg beim Detmolder TV genießen die Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn ein kleines Polster zum Tabellenkeller der 3. Liga. Das Team von Trainer Albert Klein dominierte die Partie von Beginn an.

Von Yannick Lemke, 01.11.2017

Nach dem Heimsieg gegen Emlichheim am vergangenen Spieltag war der Blick auf die Tabelle der dritten Liga für die Volleyballerinnen der SSF Fortuna schon vor der Aufwärtsfahrt zum Detmolder TV angenehmer als nach den harten ersten Saisonspielen. Mit einem 3:0-Sieg (25:15, 25:19, 25:18) in Ostwestfalen gestaltet sich der Ligazwischenstand nun aber noch ein wenig schöner. Die Bonnerinnen haben einen weiteren Platz gut gemacht und genießen nun ein kleines Polster zum Tabellenkeller.

Gegen die Detmolderinnen, die weiterhin auf den ersten Saisonsieg warten müssen, dominierten die SSF Fortuna von Beginn an. Trainer Albert Klein fühlte sich bestätigt: „Wir haben uns gut vorbereitet und wussten daher, dass Detmold auf scharfe, lange Aufschläge setzt“, so der Übungsleiter. „Mit dem Wissen konnten wir die Gegnerinnen gut kontrollieren und immer wieder Druck über die Mitte aufbauen.“ Zur Stabilisierung der Leistung trug auch die Rückkehr von Lea Neumann nach ihrer Verletzungspause bei.

Taktisch wichtig war auch das gute Aufschlagspiel, welches Trainer Klein nach der Partie lobte. „Durch unsere guten Angaben haben wir Detmold keine Ruhepausen gegönnt. So etwas frustriert den Gegner und sorgte bei uns für zusätzliches Selbstvertrauen.“

Jeder der drei Sätze wurde deutlich von den Gästen dominiert. Die Bonnerinnen zogen jeweils von Anfang an davon und gaben die Führung nicht mehr aus der Hand. „Spiele, in denen die Heimmannschaft nicht ein Mal die 20 Punkte erreicht gibt es nicht oft“, erklärte Albert Klein. „Es war von Anfang bis Ende eine starke Leistung von unserer Seite. Wir sind dauerhaft konzentriert geblieben – insgesamt ein schöner Erfolg.“

Nach den zwei Siegen gegen die direkten Tabellennachbarn spielen die SSF Fortuna am Wochenende wieder gegen eines der Topteams der dritten Liga. Am Samstag kommen die Damen vom RC Sorpesee in die Hardtberghalle.