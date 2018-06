Sehr konzentriert gehen Adrian Stommel und die Capitals die vermeintlich leichten Aufgaben in Berlin an.

BONN. Alles andere als zwei Siege des Bonner Bundesligisten wäre gegen die Flamingos eine Überraschung. Insgesamt fehlen nur noch vier Erfolge zur perfekten Normalrunde.

Von Thomas Heinen, 23.06.2018

Das Ziel ist in Sicht. Baseball-Bundesligist Bonn Capitals fehlen noch vier Spiele bis zur perfekten Normalrunde. Zunächst stehen für den deutschen Vizemeister am Samstag die beiden Begegnungen beim Aufsteiger Berlin Flamingos an. Am Wochenende danach folgt die lange Auswärtsfahrt zu den Wild Farmers nach Dohren. Dafür wollen die Capitals nochmals alle Kräfte bündeln.

Die Berliner sind als Aufsteiger mit beachtlichen Leistungen in die Bundesligasaison gestartet. Aber nach fünf Siegen im ersten Saisondrittel geriet die Serie ins Stocken. Mittlerweile belegen die Flamingos in der Tabelle der Nordgruppe vor dem Mitaufsteiger aus Bremen den vorletzten Platz. Für sie geht es also gegen den Abstieg. Dass ausgerechnet gegen den Primus aus Bonn ein weiterer Sieg gelingt, ist kaum zu erwarten. Im Hinspiel waren die Berliner im zweiten Spiel allerdings lange ein ebenbürtiger Gegner. Den Sieg machten die Capitals erst im achten Inning perfekt. Der frühere Bonner Trevor Caughey auf dem Mound hat es der Offensive der Capitals sehr schwer gemacht.

Das Team von Spielertrainer Bradley Rope-Hubbert beweist aber Woche für Woche, dass alle Spieler für Hits und Punkte gut sind. Die Breite im Kader scheint der Schlüssel zum Erfolg, denn jeder der Stammkräfte kann bei dem Reise- und Spielstress der vergangenen Wochen auch mal durchatmen. Gut, wenn auch mal ein anderer Spieler einspringen kann. Im Training gehen die Routinen weiter, denn nachlassen wollen die Capitals nicht. Auch wenn Platz eins im Norden erneut längst gesichert ist, bleibt es reizvoll, die perfekte Runde zu schaffen. Da gilt es, Chancen vor allem in der Offensive zu kreieren und zu nutzen – was bislang nicht immer gelang. „Aber das ist Klagen auf hohem Niveau“, sagt Florian Nehring. Der Sportdirektor der Capitals weiß auch, dass jedes Spiel schon Vorbereitung auf die weiteren Aufgaben in dieser Saison bedeutet. Nach der Normalrunde spielen die vier Top-Teams des Nordens – da stehen Bonn, Paderborn, Dohren und Solingen bereits fest – noch einmal in Hin- und Rückspielen im Rahmen der Play-off-Qualifikation gegeneinander. Der Erst- und Zweitplatzierte qualifiziert sich danach direkt fürs Halbfinale – ein anderer Modus als die Interleague mit den Spielen gegen die Teams aus dem Süden aus dem Vorjahr.

Die Qualifikation beginnt allerdings erst Ende Juli. Zuvor steht das All-Star Game auf dem Programm. Hinzu kommen Länderspiele – jeweils mit großer Bonner Beteiligung.