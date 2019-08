Von Inning bis Homerun

Bonn. Max Schmitz von den Bonn Capitals erklärt die Feinheiten und das Reglement seiner Sportart - aus wie vielen Innings ein Baseballspiel besteht und wie man einen Homerun erzielt.

Von Max Schmitz, 02.08.2019

Aufstellung: In einem Baseballspiel stehen sich zwei Mannschaften zu je neun Spielern gegenüber. Eines der Teams übernimmt die Rolle der verteidigenden Mannschaft mit allen neun Spielern auf dem Feld, die angreifende Mannschaft operiert vorerst nur mit ihren Schlagmann (Batter). Der Werfer (Pitcher) steht in der Mitte des Innenfeldes (Infield) auf einem kleinen Hügel (Pitcher's Mound) und bringt den Ball durch einen Wurf zu seinem Fänger (Catcher) ins Spiel.

Ablauf: Der Batter versucht, den Ball ins Feld zu schlagen. Der Pitcher muss den Ball durch die sogenannte „Strike Zone“ werfen – ein unsichtbares Fenster, das sich zwischen Knie- und Ellenbogenhöhe des Batters erstreckt. Wenn ihm das gelingt, ohne dass der Batter den Ball trifft, dann wertet der Schiedsrichter dies als „Strike“. Ein Batter, der drei Strikes gegen sich hat, ist „Aus“ (in diesem Fall: Strikeout). Durchfliegt der Ball dagegen nicht die Strike Zone und der Batter versucht auch nicht, den Ball zu treffen, dann ist dies ein „Ball“. Hat ein Batter vier Balls auf seinem Konto, darf er ungehindert zum ersten Laufmal (First Base) vorrücken (Walk oder Base on Balls).

First Base: Spannend wird es natürlich, wenn der Batter den Ball ins Feld geschlagen hat: Denn nun muss er versuchen, so schnell wie möglich zum First Base (oder auch weiter) zu laufen. Erreicht er es, bevor die Feldmannschaft den Ball dorthin geworfen hat, ist er sicher (safe). Er ist jedoch „Aus“, wenn der geschlagene Ball entweder direkt aus der Luft gefangen wurde (Fly Out) oder der Ball schneller an First Base ist als der Läufer. Wenn der Batter sicher das Base erreicht hat, tritt der nächste Batter an die Home Plate.

Homerun: Wenn es einem Läufer (Runner) gelingt, alle vier Bases zu umrunden und sicher zur Home Plate zurückzukehren, dann hat er für sein Team einen Punkt (Run) erzielt. Schlägt ein Batter den Ball innerhalb der Seitenmarkierungen des Spielfeldes über den Zaun, also unerreichbar für die Verteidigung, ist das ein Homerun. Alle Läufer auf den Bases und der Schlagmann können dann direkt über die Home Plate laufen.

Inning: Ein Baseballspiel hat in der Regel neun Innings. Pro Inning (Spielabschnitt) hat jedes Team einmal Angriffsrecht. Punkte kann jeweils nur die angreifende Mannschaft erzielen. Das Angriffsrecht wechselt immer dann, wenn die verteidigende Mannschaft drei Aus (Outs) geschafft hat. Wenn jede Mannschaft einmal im Angriff war, ist ein Inning zu Ende. Im Baseball gibt es kein Unentschieden, bei Gleichstand nach neun Innings wird das Spiel solange um je ein weiteres Inning verlängert, bis ein Team gewonnen hat.