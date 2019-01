Hockey-Bundesliga

Bonn. Die ersten Hockeydamen des Bonner THV haben sich am Samstag mit einem 4:0-Sieg bei Schlusslicht Blau-Weiß Köln den Klassenerhalt in der Bundesliga gesichert.

Von Thomas Heinen, 12.01.2019

Das Abenteuer Bundesliga in der Halle geht für die ersten Hockeydamen des Bonner THV weiter. Mit dem souveränen 4:0 (1:0)-Erfolg beim Schlusslicht Blau-Weiß Köln gelang dem Aufsteiger der entscheidende Sieg zum Klassenerhalt. Mit nunmehr sechs Punkten kann die Mannschaft von Trainer Jan Henseler, die auch das Hinspiel gegen die Blau-Weißen mit 2:0 gewonnen hatten, vom rettenden fünften Platz nicht mehr verdrängt werden.

Die letzte Partie der für den BTHV ersten Hallenrunde in der Bundesliga gegen den Meisterschaftsanwärter Düsseldorfer HC am Sonntag kann der Aufsteiger nun völlig befreit angehen.

In der 8. Minute hatte Maria Esser den BTHV nach einer Strafecke in Führung geschossen. Drei Minuten zuvor hatte Simca Schön einen Siebenmeter verschossen. Trotzdem ließen sich die Gäste nicht beirren und spielten vor allem in der Verteidigung hochkonzentriert. Zwei Minuten nach Wiederbeginn legte Laura Welsing mit dem 2:0 nach. Für die endgültige Entscheidung und den endgültigen Klassenerhalt sorgte Kira Schmitz, die in der 42. und 60. Minute das 3:0 und 4:0 für die Bonnerinnen nachlegte.

"Die Mannschaft war perfekt eingestellt und hat das, was wir uns in der letzten Woche erarbeitet haben, perfekt umgesetzt", meinte ein glücklicher BTHV-Trainer Jan Henseler. "Wir haben heute Weltklasse verteidigt", sagte der BTHV-Coach. "Wer gegen die Kölnerinnen 120 Minuten in der Halle keinen Treffer zulässt, hat die Klasse verdient gehalten."