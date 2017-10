BONN. Es war eine Auswärtsfahrt zum Vergessen: Erst unterlagen die Hockeydamen des Bonner THV im letzten Spiel der Hinrunde der 2. Bundesliga, dann wurde Sturmtief "Herwart" dem Team zum Verhängnis.

Von Thomas Heinen, 30.10.2017

Erst verloren und dann in Hamburg gestrandet: Auch den Hockeydamen des Bonner THV wurde Sturmtief „Herwart“ zum Verhängnis. Nach der 1:2 (1:0)-Niederlage im letzten Spiel der Hinrunde der 2. Bundesliga bei Klipper Hamburg konnten dank der Hilfe der Gastgeber, die einen Bus zur Verfügung gestellt hatten, immerhin neun Spielerinnen aus der Bonner Delegation noch am Sonntagabend den Rückweg antreten. Dem Rest, darunter auch BTHV-Damencoach Jan Henseler, blieb nur die Übernachtung in der Hansestadt.

Die Partie am Nachmittag begann für die Gäste verheißungsvoll. Nach der laut Henseler dominantesten ersten Hälfte in dieser Feldrunde war der BTHV durch das Tor von Veronika Decsyova (12.) mit 1:0 in Führung gegangen. Nach einer guten Chance zum 2:0 drehten die Hamburgerinnen den Spieß um. Innerhalb von zwei Minuten (41., 43.) ging Klipper mit 2:1 in Führung. „Eine Niederlage, die aufgrund des Spielverlaufs richtig weh tut“, meinte Henseler, der am Dienstag mit dem Hallentraining beginnt.