2. Hockey-Liga

BONN. Die ersten Hockeyherren des Bonner THV gehen nach dem 1:1 beim Club Raffelberg ungeschlagen in die Winterpause der Feldrunde. Die BTHV-Damen müssen nach dem 0:0 gegen Blau-Weiß Köln in der 2. Bundesliga in 14 Tagen bei Clipper Hamburg zum "Wintergame" nachsitzen. Die Herren des HTC Schwarz-Weiß Bonn kassierten zum Hinrundenende eine 1:7-Klatsche beim Düsseldorfer HC II.

Von Thomas Heinen, 17.10.2017

Bonner THV (Damen) - Blau-Weiß Köln 0:0: Zumindest die Zuschauerresonanz im Wasserland stimmte. 250 Hockeyfans wollten das letzte Heimspiel der Hinrunde in der 2. Bundesliga der Damen sehen. Zu bewundern gab es vor den beiden Toren allerdings recht wenig. Drei Strafecken für den BTHV und eine für die Gäste sorgten noch für die größte Torgefahr. Nach ausgeglichenem ersten Viertel gewannen die Gastgeberinnen immer mehr die Oberhand, blieben aber vor dem Tor in den meisten Fällen zu unentschlossen. "Wir waren einfach nicht clever genug, um unsere Chancen auszunutzen", meinte BTHV-Coach Jan Henseler. Auch aus diesem Grund ordnete der BTHV-Coach die Partie als gefühlte Niederlage ein.

Club Raffelberg - Bonner THV 1:1 (1:0): Das Team von Victor vom Kolke, der wieder den Schläger der Trainerbank vorzog, geht nach dem Remis in Duisburg ungeschlagen in die Winterpause vor der Hallenrunde. Als Tabellendritter der Regionalliga hinter den nicht aufstiegsberechtigten Zweitvertretungen von Uhlenhorst Mülheim und Crefelder HTC steht der BTHV als Dritter sogar auf dem Aufstiegsplatz zur 2. Bundesliga. Nach der Duisburger Führung aus der 28. Minute nach einer Strafecke gelang vom Kolke 15 Minuten vor dem Ende der 1:1-Ausgleich. "Bei einigen Unentschieden in dieser Runde hätten wir den Sieg eher verdient", sagte der Torschütze. "Heute gilt das allerdings nicht", meinte der BTHV-Trainer, der vor allem Ben Hänel und Benedikt Ewig eine gute Leistung in der Defensive attestierte.

Düsseldorfer HC II - HTC Schwarz-Weiß Bonn 7:1 (3:1): Nur in der Anfangsphase konnten die Gäste Schritt halten. Jean-Davide Koch brachte den Oberligisten nach einer kurzen Ecke sogar mit 1:0 in Führung. Spätestens nach dem Düsseldorfer Ausgleich verloren die Bonner komplett den Faden. "Die Pause haben wir dringend nötig", meinte der frustrierte Trainer Thomas Wiening.