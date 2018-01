BONN. Der Badminton-Bundesligist BC Beuel setzt sich mit 5:2 gegen seinen Verfolger TSV Trittau durch. Marc Zwiebler schlägt Joachim Perrson.

Von Bärbel Dähling, 15.01.2018

5:2. Die offene Rechnung, die der 1. BC Beuel noch mit dem TSV Trittau hatte, ist beglichen. Und wie. Mit 5:2 schickte der Beueler Badminton-Bundesligist die Gäste wieder zurück in den hohen Norden. Dabei hatten sich die Schleswig-Holsteiner gegen die Gelb-Schwarzen so viel vorgenommen, nachdem sie das Hinspiel gegen eine dezimierte Beueler Mannschaft deutlich gewinnen konnten.

Die Gastgeber spielten auch am Sonntagnachmittag nicht in Bestbesetzung. Ihr Doppelspezialist Peter Briggs schluckt derzeit Antibiotika und blieb zu Hause in England. Für ihn rückte Lukas Resch ins Team, genauer ins zweite Herrendoppel mit Akshay Dewalkar, mit dem er zuvor noch nie zusammen gespielt hatte. Resch, die Nummer eins der Beueler Zweitligatruppe, fand nicht ins Spiel und machte zu viele Fehler, über die er sich hernach am meisten ärgerte. Der Sieg ging an Trittau.

Auch das Beueler Damendoppel mit der von einer Oberschenkelzerrung genesenen Lisa Kaminski und der Engländerin Lauren Smith konnte die Siegesserie des Trittauer Doppels Iris Tabeling und Kilasu Ostermeyer nicht unterbrechen. Die Gäste verbuchten nach drei Sätzen das Spiel auf der Habenseite ihres Kontos.

Aber mehr ließen die Beueler nicht zu. In allen anderen fünf Begegnungen, die in vier oder über die volle Distanz in fünf Sätzen entschieden wurden, lagen die Gelb-Schwarzen am Ende vorn. Sie untermauerten damit ihre Ambitionen auf eine günstige Ausgangsposition für die Playoffs.

Ein Höhepunkt war die Partie von Marc Zwiebler gegen Joachim Perrson. Die beiden kennen sich schon aus Jugendtagen und schenkten sich nichts. „Die alten Männer beharken sich aber heftig“, stellte ein Beobachter fest. Satz eins und zwei gewann der Beueler Ex-Europameister, in drei und vier kämpfte sich der gebürtige Däne (34) zurück ins Spiel, zog aber letztlich im fünften Satz den Kürzeren.

4:2 lautete der Spielstand, bevor mit dem zweiten Herreneinzel die letzte Begegnung begann. Doch kein einziger der eingeschworenen Beueler Fans – rund 200 Zuschauer verfolgten die Partie – verließ die Erwin-Kranz-Halle. Max Weißkirchen hatte es mit dem Portugiesen Bernardo Atilano zu tun und sorgte zum Schluss für ein Wechselbad der Gefühle, als er Satz eins mit 1:11 abgab, den zweiten mit 11:8 gewann, den dritten aber wieder verlor. Den vierten holte er in der Verlängerung und den fünften schließlich mit 11:5 doch deutlich. „Jung, warum?“ fragte ihn sein treuester Fan später. Die Antwort blieb Max Weißkirchen seinem Opa schuldig.

Statistik: 1. Herrendoppel: Weißkichen/Zwiebler - Ary Trisnanto/Nikolaj Perrson 11:5, 11:6, 14:15, 11:2; Damendoppel: Kaminski/Smith - Kilasu Ostermeyer/Iris Tabeling 8:11, 3:11, 4:11; 2. Herrendoppel: Dewalkar/Resch - Jonathan Perrson/ Milosz Bochat 9:11, 9:11, 6:11; 1. Herreneinzel: Zwiebler - Joachim Perrson 11:4, 12:10, 6:11, 6:11, 11:8; Dameneinzel: Heim - Priskila Siahaya 12:10, 9:11, 11:5, 11:5; Mixed: Dewalkar/Smith - Ary Trisnanto/Kilasu Ostermeyer 11:8, 11:9, 5:11, 11:7; 2. Herreneinzel: Weißkirchen - Benardo Atilano 1:11, 11:8, 9:11, 13:11, 11:5.