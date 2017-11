Bundesinnenminister Thomas de Maizière überreichte die Auszeichnung an Marc Zwiebler.

Bonn. Große Ehre für den dreimaligen Olympiateilnehmer im Badminton, Marc Zwiebler aus Bonn.

04.11.2017

Der 33 Jahre alte Europameister von 2012 im Herreneinzel, der aktuell wieder für seinen Heimatverein 1. BC Beuel in der Bundesliga spielt, erhielt am Freitag in Berlin das "Silberne Lorbeerblatt", die höchste staatliche Auszeichnung für sportliche Spitzenleistungen.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière überreichte ihm und 44 weiteren Sportlern das Ehrenzeichen während einer Feierstunde. "Ich freue mich sehr über die Auszeichnung. Es ist schön, in einer Reihe mit den Größen des deutschen Sports zu stehen", meinte der echte "Beueler Jung" hernach.

Denn die Auszeichnung sei für ihn überraschend gekommen, "und ist dadurch umso schöner". Der deutsche Rekordmeister im Einzel (neun DM-Siege) und Medaillensammler verabschiedete sich im August bei der WM in Glasgow vom Leistungssport. (bd)