Interview zum Amateurfußball

Knapp 300 Teilnehmer kamen am vergangenen Wochenende zum Amateurkongress des Deutschen Fußball-Bundes in Kassel zusammen. Funktionäre aus Landesverbänden, Kreisen und Vereinen. Der Arbeitsauftrag: Die Stärkung des Vereinsfußballs, um die Europameisterschaft 2024 in Deutschland nachhaltig nutzen zu können.

Es war nach 2003 und 2012 erst der dritte Kongress dieser Art. Aber der DFB hat an der Basis Trends identifiziert, die ihm Sorge bereiten und will gemeinsam mit den Vereinen gegensteuern: ein eklatanter Rückgang im Mädchen- und Frauenfußball, Nachwuchssorgen auf dem Land, fehlende Plätze in der Stadt. Allein in Berlin stehen 5000 Kinder auf Wartelisten, um einem Verein beitreten zu können. Weitere Kernthemen des Kongresses waren Verbandsentwicklung, Qualifizierungsangebote und Digitalisierung.

In Workshops wurden Handlungsanweisungen formuliert, die der DFB nun in einen Masterplan gießt, der im September auf dem Bundestag verabschiedet werden soll.

Von der EM 2024 erhofft sich der DFB einen Boom, ähnlich wie nach der WM 2006 in Deutschland . „Wir müssen unsere Vereine und ihre Ehrenamtlichen so stärken, dass sie den Kindern dann ein attraktives Angebot machen können“, sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel.

Dirk Illgner, Sportlicher Leiter bei Rot-Weiß Dünstekoven, war einer von sechs Vereinsvertretern aus dem Fußballverband Mittelrhein, die in Kassel Lösungswege erarbeiteten.