NÜRBURGRING. Nach 28 Runden überquerte der Land-Audi des US-Amerikaners Connor De Phillippi und des Niederländers Robin Frijns als Erster die Ziellinie. Phoenix-Audi folgt auf Platz zwei.

Von Oliver Ermert, 05.09.2017

Doppelsieg für Audi beim sechsten Lauf zur Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring. Nach 28 Runden überquerte der Land-Audi des US-Amerikaners Connor De Phillippi und des Niederländers Robin Frijns als Erster die Ziellinie. Mit einem Rückstand von 16,4 Sekunden folgte der Phoenix-Audi von Frank Stippler und Nicolaj Moller-Madsen.

Den letzten Podestplatz sicherten sich Martin Ragginger und Klaus Bachler auf dem Falken-Porsche. Wechselnde Wetterbedingungen sorgten für zahlreiche Ausrutscher.

Beim Start ging Patrick Pilet im Manthey-Porsche sofort in Führung. Dahinter drehte sich gleich in der ersten Kurve Michele Di Martino am Steuer des Walkenhorst-BMW, der als Neunter ins Rennen gegangen war. Nicht viel weiter kam der Haribo-Mercedes. Startfahrer Daniel Juncadella musste den schnellsten Werbeträger der Bonner schon auf der Grand-Prix-Strecke mit technischem Defekt abstellen.

Pilet konnte nur wenige Minuten Führungsluft schnuppern. Am Ende der ersten Runde ging Stippler im Phoenix-Audi an dem Manthey-Porsche vorbei. De Phillippi hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf Rang sechs vorgearbeitet. Pilet konnte noch einmal die Spitze zurückerobern, wurde aber kurz danach wieder von Stippler überholt.

Alexander Müller im Ferrari verabschiedete sich aus der Spitzengruppe

Aus der Spitzengruppe verabschiedete nach der zweiten Runde Alexander Müller im Ferrari 488 GT 3 des Teams Octane 126 AG durch einen frühen Boxenstopp. Später sollten die Schweizer nach einem Leitplankenkontakt ausfallen.

In der Folge mischte sich der Land-Audi in den Kampf um die Spitze ein und übernahm die Führung. Acht Runden vor Schluss lagen die Boliden von Land, Manthey, Falken und Phoenix gerade einmal 2,2 Sekunden auseinander. Dann konnte sich Land-Pilot Frijns absetzen. „Ich habe den Falken-Porsche und den Phoenix-Audi auf der Döttinger Höhe überholt und hatte dann Glück im Verkehr“, so der Niederländer. Der Manthey-Porsche verlor in der Schlussphase über eine Minute, als er in eine Gelbphase geriet.

Der Troisdorfer Fabian Schiller, der sich in einem Porsche Cayman mit Adam Osieka ablöste, gewann seine Klasse. Die Bonner Brüder Baumann belegten in ihrer Klasse auf einem Lexus den dritten Rang.