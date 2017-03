Handball-Regionalliga

Bonn. Sieg und Niederlage gab es für die Bonner Handballer in der Regionalliga Nordrhein am 18. Spieltag. Der TSV Bonn rrh. schlägt Weiden mit 29:25. Rheinbach verliert nach permanentem Auf und Ab in Opladen.

Von uwa, 06.03.2017

Dem TSV Bonn rrh. genügte eine durchschnittliche Leistung, um den abstiegsgefährdeten Weidener TV 29:25 auf Distanz zu halten. Damit verbesserte sich der TSV auf den vierten Tabellenplatz. Die 25:28-Niederlage der HSG Rheinbach/Wormerdorf beim TuS 82 Opladen war ein Spiegelbild der bisherigen Saisonleistungen beider Mannschaften mit ständig wechselnden Höhen und Tiefen. Die HSG rutschte nach dem zweiten sieglosen Spiel in Folge auf den siebten Rang ab.

TSV Bonn rrh. - Weidener TV 29:25 (14:12): Die Partie begann von beiden Seiten nervös mit mehreren Ballverlusten. Gestützt auf den in der Anfangsphase starken Torwart Jan Schäper, kam der TSV dank zweier Doppelschläge der an diesem Tag besten Beueler Feldspieler Florian Benninghoff-Lühl und Niklas Rath zu einer 4:0-Führung (10.). Da der TSV in der Folgezeit mehrfach an dem ebenfalls starken Gästekeeper David Rüttgers in aussichtsreichen Positionen scheiterte – darunter auch mit drei Strafwürfen – konnte der WTV zum 6:6 ausgleichen (16.). Als TSV-Co-Trainer Eric Bitzer, der den verhinderten Coach David Röhrig vertrat, zu wechseln begann, geriet der mit zunehmender Spieldauer mehr und mehr schwächelnde TSV 9:10 (23.) in Rückstand. In dieser schwachen Phase zeigte sich, dass wie schon in der gesamten Rückrunde mehrere Leistungsträger ihrer Bestform hinterlaufen, wodurch die Gesamtleistung empfindlich leidet. Wieder in der derzeit besten Besetzung, erspielte sich der TSV trotz Unterzahl eine 14:12-Pausenführung.

Obwohl das Niveau auch in der zweiten Halbzeit weiterhin bescheiden blieb, setzte sich der TSV mit einigen sehenswerten Aktionen über den Kreis sogar in Unterzahl auf 22:18 (44.) ab. Doch prompt folgte ein fast zehnminütiger Beueler Einbruch, in dem die Weidener auf 21:22 (52.) verkürzten. Mit beherzten Einzelaktionen sorgte Nils Bullerjahn für eine Führung des TSV von zwei bis drei Toren bis zum 27:25 (59.). Benninghoff-Lühl und Rath krönten ihre starken Leistungen gegen in den Schlussminuten offensive Weidener mit zwei Treffern zum 29:25-Endstand.

TSV Bonn rrh.: Ridder, Schäper (beide Tor), Benninghoff-Lühl (6), Bullerjahn (5), Hachgenei (1), Lauktien, Maeser (1), Onnebrink (3/1), Rath (7), Christopher Röhrig, Simon Röhrig (1/1), Rohloff (3), Struif (1), Wilhelms (1).

TuS 82 Opladen - HSG Rheinbach/Wormersdorf 28:25 (16:12): „Es war ein Spiel mit Höhen und Tiefen. Ausschlaggebend für unsere Niederlage war eine viel zu hohe Fehlerquote“, so das kurze Fazit von HSG-Trainer Dietmar Schwolow. Rheinbach hatte mit einer 5:2-Führung (11.) einen starken Start. Doch danach folgte ein krasser spielerischer Abfall mit harmlosen Angriffen, sodass der TuS zunächst zum 6:6 (17.) ausglich. Völlig verunsichert, leisteten sich die Rheinbacher in der Folgezeit eine Fülle individueller Fehler, woraufhin sich die Einheimischen in einem 10:3-Lauf sogar auf 16:9 (27.) absetzten. In den letzten drei Minuten vor der Pause meldete sich HSG mit einem Dreierpack zum 12:16-Pausenstand zurück.

Nach dem Wechsel blieben die Opladener aber zunächst spielbestimmend und erhöhten auf 21:15 (41.). Doch die HSG gab sich nicht geschlagen, bäumte sich auf und kämpfte. Die Abwehr fand zu alter Stärke, und im Angriff lief der Ball, wurden die erspielten Chancen konsequent genutzt. So verkürzte Rheinbach mit einem 5:0-Lauf auf 20:21 (48.), machte sogar aus einem 20:22-Rückstand (49.) eine 23:22-Führung (53.). Doch nach drei technischen Fehlern konterten die bis dahin recht blassen Opladener Torjäger Simon Schlösser und Marius Anger zum 26:24 (56.) für den TuS und stellten nach dem 25:26-Anschluss durch die HSG mit drei weiteren Treffer den 28:25-Sieg der Einheimischen sicher.

HSG Rheinbach/Wormersdorf: Funke, Thürnau (Tor), Breuer (1), Fischer (1), Gleich (1), Grommes (4), Hammann (4/3), Lönenbach (4/1), Reyer, Ribbe (6), Timm Schwolow (4).