Bislang mehr als 12.000 Teilnehmer

20.03.2019

Der Countdown bis zur 19. Auflage des Deutsche Post Marathons in Bonn läuft. Am 7. April wird der Straßenlauf-Frühjahrsklassiker am Koblenzer Tor gestartet.

Zum Auftakt werden um 8.30 Uhr Handbiker und Inliner auf die beliebte Halbmarathonrunde durch die Bundesstadt geschickt, es folgen um 8.45 Uhr die 21,0975-Kilometer-Läufer, bevor gegen 10.30 Uhr die Teilnehmer über die Königsdisziplin des Langstreckenlaufs ihre Per-pedes-Reise über zwei Runden antreten, um die volle Marathondistanz (42,195 Kilometer) zurückzulegen. Die Zieleinläufe sind ab etwa 9.50 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus zu sehen.

Medaille für jeden Finisher

Bis zu diesem Dienstag hatten sich schon mehr als 12.000 Aktive für die größte Sportveranstaltung der Region angemeldet, ein Teilnehmerrekord rückt näher. Noch bis Sonntag (24. März) ist das Meldeportal freigeschaltet. Die Anmeldegebühren liegen zwischen 59 Euro für einen Start über die Halbmarathondistanz und 76 Euro für den Marathon.

Auch Staffelläufer sind in der Bundesstadt willkommen. Ein Start kostet für alle Läufer zusammen 150 Euro. Zu viert teilt man sich das Lauferlebnis entlang des Rheins, vorbei an historischen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten. Im Ziel erhält jeder Teilnehmer eine Finisher-Medaille - ein Funktionslaufshirt bereits bei der Abholung der Startunterlagen.

Kurzentschlossene können sich noch vom 4. bis 6. April (bis 18 Uhr) auf der Marathonmesse auf dem Münsterplatz nachmelden.

Anmeldung/Infos: deutschepost-marathonbonn.de