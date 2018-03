Bonn in Bewegung

Bonn. Der 18. Deutsche Post Marathon am 15. April 2018 bringt Bonn und die Region wieder in Bewegung. Ob Marathon, Halbmarathon oder Staffel - hier sind alle Infos rund um das Laufevent.

Von Isabelle Assenmacher, 19.03.2018

Über 10.000 Lauffreunde haben sich bereits für den Bonner Post Marathon am 15. April angemeldet und es werden noch viele Anmeldungen erwartet. Ob Schüler, Unternehmer, Inliner, Walker oder Handbiker - für jeden gibt es beim größten Bonner Sportevent einen Platz. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Zuschauer erwartet, die die Läufer auf der gesamten Strecke anfeuern.

Die Strecke führt durch ganz Bonn über die Kennedybrücke, durch Beuel, vorbei am Rhein und an Museen. Eine Runde entspricht der Halbmarathonstrecke, die Marathonläufer laufen die Runde doppelt. Sie wurde vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) offiziell vermessen. Die zu belaufenden Wege sind asphaltiert, eben und verkehrsfrei. Der General-Anzeiger Bonn hat für die Zuschauer eine Karte zum Streckenverlauf zusammengestellt.

Anmeldung

Die Anmeldung für den Deutsche Post Marathon Bonn läuft einschließlich bis zum 2. April. Danach ist keine Teilnahme mehr möglich. Die Anmeldungen erfolgen online auf der Internetseite www.deutschepost-marathonbonn.de. Ausnahmen sind die Schüler- und Business-Staffeln. Deren Anmeldung erfolgt über die jeweilige Schule oder das Unternehmen.

Marathon: Für die Strecke von 42,195 Kilometern sind alle Läufer der Jahrgänge 2000 und älter berechtigt. Der Preis für die Teilnahme beträgt 70 Euro pro Läufer.

Marathon-Staffel: Beim Staffellauf des Marathons teilen sich vier Läufer die Distanz von 42,195 Kilometern. Drei Teilstrecken betragen zwischen 8,8 Kilometer und 11,3 Kilometer. Der vierte Läufer muss dann die letzten 12,195 Kilometer ins Ziel laufen. Die Wechselpunkte befinden sich unmittelbar in der Nähe vom Start- und Zielbereich. Teilnahmeberechtigt sind die Jahrgänge 2004 und älter. Die Anmeldung einer Marathon-Staffel kostet 140 Euro. Es kann eine reine Frauen- oder Männerstaffel, aber auch eine gemischte Staffel angemeldet werden.

Business-Staffel: Für die Teilnahme an der Business-Staffel müssen sich vier Mitarbeiter eines Unternehmens zusammenfinden. Die Teilstrecken sind genauso aufgeteilt, wie bei der Marathon-Staffel. Es können auch mehrere Teams aus einem Unternehmen angemeldet werden. Das Anmeldeformular kann unter www.deutschepost-marathonbonn.de angefordert werden. Die Anmeldegebühr pro Staffelteam beträgt 140 Euro.

Schüler-Staffel: Schüler ab der fünften Klasse können beim Staffelwettbewerb über die Marathonstrecke von 42,195 Kilometern teilnehmen. Dabei teilen sich Gruppen von maximal sieben Läufern die Strecke auf. Es können entweder männliche, weibliche oder gemischte Teams, mit mindestens zwei Mädchen, teilnehmen. Diese werden in die Wertungsklasse "89er", Gesamtalter der sechs Läufer maximal 89 Jahre, oder "90er", Gesamtalter der sechs Läufer 90 Jahre und mehr, eingeteilt.

Halbmarathon: Die 21,0975 Kilometer lange Strecke ist sehr beliebt. Teilnehmen können Läufer der Jahrgänge 2002 und älter. Für den Halbmarathon gibt es ein Zeitlimit von drei Stunden. Die Anmeldegebühr beträgt für jeden Läufer 55 Euro.

Firmen Halbmarathon: Beim Firmenlauf wird das schnellste Unternehmen Deutschlands gesucht. Ein Team von mindestens vier Läufern, unabhängig vom Geschlecht, kämpfen um den Titel. Teilnahmeberechtigt sind nur festangestellte Mitarbeiter.

Inliner und Handbike Halbmarathon: Inlinefahrer und Handbiker können über die Halbmarathon-Distanz antreten. Wie beim normalen Halbmarathon gibt es ein Zeitlimit von drei Stunden. Teilnahmeberechtigt sind die Jahrgänge 2002 und älter. Die Anmeldegebühr beträgt ebenfalls 55 Euro pro Fahrer.

Startzeiten

Die Teilnehmer des Bonner Post Marathons starten am historischen Koblenzer Tor. Der Zugang zum Startbereich ist ausreichend beschildert. Die Läufer werden, je nach angegebener Zielzeit, in verschieden farbige Blöcke eingeteilt. Für die Inliner und Handbiker geht es am frühesten an den Start: Um 8.30 Uhr geht es für diese Teilnehmer an die Startlinie. Eine Viertelstunde später laufen dann die Halbmarathon-Teilnehmer und Walker los. Um 10.30 Uhr gibt es dann den Startschuss für alle anderen: Marathon- und Staffelläufer, sowie der Schulmarathon starten alle zur gleichen Zeit.

Ausstattung und Verpflegung

Für alle teilnehmenden Sportler, die beim Deutsche Post Marathon Bonn mitlaufen, skaten oder fahren gibt es ein umfangreiches Leistungspaket. Die Läufer werden mit einem Funktions-Laufshirt und ihrer Startnummer ausgestattet. Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind sowohl am Start- und Zielbereich vorhanden. Eine Garderobe für die Teilnehmer ist ebenfalls vorhanden. Für diese wird keine Haftung übernommen und ist bis 17 Uhr geöffnet.

Auf die Strecke geht es dann mit dem Champion-Chip, der die Zeit der Läufer misst. Auf der ganzen Strecke sind Verpflegungsstationen zu finden, bei denen sich alle Läufer bedienen können. Neben Wasser, Tee und Cola gibt es dort auch Bananen. Außerdem besteht für die Marathonläufer die Möglichkeit eigene Verpflegung an den Stationen zu hinterlegen. Für verletzte und erschöpfte Läufer stehen Smart-Shuttles bereit. Diese bieten den Rücktransport zum Start- und Zielbereich an.

Nach dem Lauf steht ein Rewe-Verpflegungsdorf für jegliche Bedürfnisse der Teilnehmer offen. Die Speise- und Getränkekarte kann man unter www.deutschepost-marathonbonn.de finden. Dort ist alles zu finden was das Läufer-Herz begehrt: Von kalten Getränken bis hin zum gegrillten Fleisch ist alles da. Ein Massagedienst im Ziel steht außerdem zur Verfügung.

Neben einer persönlichen Urkunde ist es ebenfalls möglich, sich die Finisher-Medaille gravieren zu lassen. Für 10 Euro werden Name und erzielte Zeit auf der Medaille festgehalten und verewigt. Des Weiteren kann man sich bei Angabe der Mobilfunknummer die Ergebnisse per SMS zuschicken lassen.

Preise

Wie jedes Jahr gibt es für die schnellsten Marathonläufer der Männer und Frauen wieder Preisgelder. Die Erstplatzierten bekommen ein Preisgeld von 500 Euro. Der zweite Platz erhält eine 300 Euro Prämie und der dritte Platz ein Preisgeld in Höhe von 200 Euro. Für die ganz schnellen gibt es außerdem einen Zeitbonus: pro Minute unter 2 Stunden 30 Minuten gibt es für die Männer 100 Euro. Für Frauen gibt es für jede Minute unter 2 Stunden 55 Minuten ein Bonus von 100 Euro.

Zusätzlich erhalten die Erst- bis Drittplazierten der männlichen und weiblichen Altersklassen 35, 40, 45, 50 (etc…) bis 80 oder älter Preisgelder. Der Sieger erhält 150 Euro, der Zweitplatzierte 100 Euro und der Drittplatzierte 75 Euro.

Für die ersten drei Männer und Frauen im Ziel gibt es in diesem Jahr auch eine Siegprämie beim Halbmarathon. Der Sieger erhält 200 Euro, der zweite Platz 150 Euro und der Drittplatzierte 100 Euro.