Playoffs in der Baseball-Bundesliga

Bonn. In der Serie steht es 2:2, wollen die Baseballer der Bonn Capitals ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft, müssen sie Solingen in Spiel fünf schlagen.

Von Thomas Heinen, 15.09.2017

Für den Baseball-Bundesligisten Bonn Capitals heißt es am Samstag (14 Uhr, Stadion Rheinaue) im fünften und entscheidenden Spiel der Best-of-five-Serie des Viertelfinales um die deutsche Meisterschaft gegen die Solingen Alligators „Alles oder nichts“. Mit einem Sieg zieht die Mannschaft gleich ins Halbfinale ein. Die Spiele eins und zwei in der Runde der letzten vier sind für Sonntag, 13 Uhr und 16.30 Uhr terminiert – entweder in Bonn oder in Solingen. Der Gegner steht mit den Haar Disciples bereits seit dem letzten Sonntag fest.

Für beide Viertelfinalisten heißt es am Samstag „All in“. Daran, Spieler für das eventuelle Halbfinale zu schonen, denkt keiner der beiden Kontrahenten. Deshalb wird Sascha Koch auf seinen Platz als Starting Pitcher zurückkehren. In Spiel drei war der Nationalspieler aufgrund einer noch nicht ganz ausgeheilten Handverletzung noch geschont worden. Je nach Verlauf und Anzahl der Würfe stehen Maurice Wilhelm und Max Schmitz als Ablösung bereit.

Akribisch vorbereitet - trotz Wetter

Natürlich ist auch der Rest der Mannschaft gefordert. So muss die Felddefensive sicher stehen und die Offensive Chancen kreieren, die dann auch genutzt werden sollten – das große Manko der Capitals in den Spielen drei und vier in Solingen. „Jeder weiß, dass es nun um alles geht, und was die Stunde geschlagen hat“, sagt Sportdirektor Florian Nehring. Alle Spieler der Capitals sind fit und haben sich – trotz der witterungsbedingt schwierigen Trainingsbedingungen in dieser Woche – akribisch auf Samstag vorbereitet.

Gegner Solingen hat indes nach seiner Aufholjagd in der Serie Blut geleckt und wird wieder Pitcher André Hughes aufbieten, der nach dieser Saison seine Karriere beenden wird. Derweil sorgte die Entscheidung des Deutschen Baseballbundes (DBV), die ersten beiden Spiele des Halbfinales gleich am Sonntag anzusetzen, bei beiden Teams für gehörigen Unmut. „Das ist für beide absolut wettbewerbsverzerrend“, sagte Solingens Sportvorstand Lutz Träbert. „Chancengleichheit ist das jedenfalls nicht“, meint auch Florian Nehring. Denn beide Teams könnten am Sonntag im ersten Spiel nicht ihre besten Werfer aufbieten. Sowohl Bonn als auch Solingen hätten zudem ein Spiel in den Knochen – ein klarer Vorteil für Haar, das Team aus dem Landkreis München.