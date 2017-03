FC Blau-Weiß Friesdorf gegen Siegburger SV 04

Bonn. Friesdorfer Gala beim 6:0-Sieg gegen Siegburg trotz Platzverweis für Hoxhaj. Präsident Schäfer lässt sich auch von einer starken Erkältung nicht vom Jubeln abhalten.

Von Thomas Heinen, 06.03.2017

Eigentlich wollte Gerd Schäfer mit einer starken Erkältung das Bett hüten. Aber den Besuch der Partie gegen den Siegburger SV 04 ließ sich der Präsident des Fußball-Mitterheinligisten FC Blau-Weiß Friesdorf nicht nehmen. Eine weise Entscheidung, denn beim 6:0 (2:0)-Kantersieg zeigte die Elf von Trainer Giuseppe Brunetto die bislang beste Saisonleistung. „Das Ergebnis geht absolut in Ordnung“, meinte Brunetto. Die indisponierten Siegburger hätten sich auch über acht oder sogar neun Gegentreffer nicht beschweren dürfen. Trotzdem wollte Siegburgs Coach Kinan Moukhmalji nicht den Stab über seine Mannschaft brechen. „Die Jungs haben in den letzten zwei Jahren Großartiges geleistet. Da ist solch ein Ergebnis auch mal drin“, sagte der SV-Trainer, der trotz der sechs Gegentreffer Schlussmann Alex Heil und Tobias Günther eine ordentliche Leistung attestierte.

Ein Foul an Suheyel Najar in der 17. Minute diente an diesem Nachmittag als Dosenöffner. Den fälligen Strafstoß verwandelte Lukas Püttmann sicher zum 1:0. Auch beim 2:0 in der 24. Minute machte Friesdorfs erfolgreichster Torschütze eine gute Figur. Alles schien aus Sicht der Hausherren in die richtige Richtung zu laufen. Wenn da nicht das Foulspiel von Liridon Hoxhaj in der 36. Minute auf Höhe der Mittellinie gewesen wäre. „Eine unnötige Aktion“, meinte Brunetto. Dem Unparteiischen blieb keine andere Wahl, als Hoxhaj die Rote Karte zu zeigen. Aber selbst die Unterzahl brachte die Friesdorfer, die sich nach dem Seitenwechsel in einen regelrechten Rausch spielten, nicht aus dem Tritt. War Püttmann der Mann der ersten Hälfte, beanspruchte Neuzugang Tiziano Lo lacano die Auszeichnung in den zweiten 45 Minuten für sich. Innerhalb von nur drei Minuten gelangen der hängenden Spitze die Friesdorfer Tore drei und vier (47., 50.). Spätestens zu diesem Zeitpunkt war der Wille des Aufsteigers gebrochen. Tim Pütz (73.) und Mbunga-Kevin Basala (87.) machten schließlich das halbe Dutzend voll.

Blau-Weiß Friesdorf: Sahin, Radschuweit, Biermann, Frisch, Hoxhaj, Biskup, Najar (84. Basala), Kamm, Kilic, La locano (68. Pütz), Püttmann (67. Kizil).