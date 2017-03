BONN. VfL Alfter gewinnt nach Toren von Konate und Civgin in Arnoldsweiler 2:0. Trainer Jürgen Kohler sieht Verbesserungspotenzial.

13.03.2017

In der Fußball-Mittelrheinliga geht an der Tabellenspitze das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Tabellenführer SC Wegberg-Beeck und dem VfL Alfter weiter. Während die Beecker die Hürde beim SV Siegburg mit einem 4:0-Erfolg nahmen, zog der VfL mit einem letztlich ungefährdeten 2:0 (1:0)-Auswärterfolg bei Viktoria Arnoldsweiler nach. Beide Teams haben nach dem 18. Spieltag 38 Punkte gesammelt und sind nur durch die Tordifferenz getrennt.

Als „verdienten Arbeitssieg, den man auch mal mitnehmen muss“, bezeichnete VfL-Trainer Jürgen Kohler das Kräftemessen mit der nunmehr stark abstiegsgefährdeten Viktoria, die auf Rang 13 abrutschte. Kohlers Analyse lässt den Schluss zu, dass der ehemalige Nationalspieler nicht gänzlich mit der Vorstellung seiner Elf zufrieden war.

Zwar ließen die ersatzgeschwächten Vorgebirgler wie schon im Jahresauftaktspiel gegen Hahn (1:1) in der Defensive kaum etwas zu, doch offensiv hat die Mannschaft weiter Nachholbedarf. „Obwohl wir uns einige hochkarätige Möglichkeiten erarbeitet haben, müssen wir auf dem Weg nach vorne noch einiges tun“, wünscht sich Kohler mehr Kreativität in der gegnerischen Gefahrenzone. Dennoch zeigten die Alfterer eine stabile Vorstellung und gerieten nie in Gefahr, die Begegnung aus der Hand zu geben.

Ein kurz ausgeführter Freistoß von Patrick Dietz zu David Greulich, der aus 18 Metern abzog, landete in der 36. Minute abgefälscht vor den Füßen von Mory Konate. Der Alfterer, der in der Wintervorbereitung seinen Torinstinkt entdeckt zu haben scheint, schob das Spielgerät souverän zur Führung ein. Nach dem Tor gegen Hahn war es bereits sein zweiter Treffer in 2017. Noch schöner machte es Kubilay Civgin in der 56. Minute, als er in Bedrängnis eine Flanke von Kevin Kolz direkt nahm und dem verdutzten Viktoria-Schlussmann Ahrens keine Abwehrchance ließ.

Drei Minuten später hätte Jan-Patrick Kadiata nach einem zu kurz geratenen Rückpass von Schäfer erhöhen können. Diesmal allerdings lenkte Ahrens die Kugel zur Ecke ab. Erst zehn Minuten vor Schluss musste VfL-Keeper Kevin Kraus einen echten Tätigkeitsnachweis abliefern. Er tat dies souverän, als er einen Freistoß der Hausherren entschärfte und sich, seinem Team und seinem Trainer eine eventuell nervenaufreibende Schlussphase ersparte. (ga)

VfL Alfter: Kraus, Kolz, T. Dogan, Hoerner, Greulich, L. Kadiata, Konate, Koc (69. Mehmeti), Dietz (90. Poetes), J.P. Kadiata (79. Krebel), Civgin.