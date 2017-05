Fußball-Mittelrheinliga

ALFTER. Der VfL Alfter unterliegt Euskirchen in Abwesenheit von Trainer Jürgen Kohler überraschend mit 1:4. Am vorletzten Spieltag verabschiedet sich das Team damit aus dem Meisterschaftsrennen.

Von Ludovic Bürling, 29.05.2017

Mit einer ebenso bitteren wie unerwarteten 1:4 (0:1)-Heimniederlage gegen den TSC Euskirchen verabschiedete sich Fußball-Mittelrheinligist VfL Alfter, der mit 50 Zählern auf dem dritten Tabellenplatz verharrt, am vorletzten Spieltag endgültig aus dem Meisterschaftsrennen. Am letzten Spieltag kämpfen im Fernduell die punktgleichen SC Wegberg-Beeck und TV Herkenrath, die beide 55 Punkte auf dem Konto haben, um den Titel und den Aufstieg in die Regionalliga.

Ohne Trainer Jürgen Kohler

Nur in der ersten Viertelstunde agierte der VfL in Abwesenheit des verhinderten Trainers Jürgen Kohler wie ein Titelanwärter. Gleich vier Großchancen verzeichneten die Vorgebirgler in der Anfangsphase. Doch Leonel Kadiata (2.), Christian Hoerner, der nur den Pfosten traf (4.), Tarik Dogan (5.) und Bayram Ilk (14.), verpassten die Führung. Damit hatten die Hausherren allerdings überraschend bereits ihr Pulver verschossen. Der TSC nahm ab diesem Zeitpunkt das Heft in die Hand und erspielte sich seinerseits eine Reihe guter Möglichkeiten. Scheiterten Jan Winkler (17.) und Begir Vatovci (19.) noch am erneut überragenden VfL-Torwart Kevin Kraus, erzielte Sascha Engel nach 25 Minuten die Gästeführung. Thomas Leßenich hätte drei Minuten später erhöhen können, doch Kraus stand abermals im Wege. Der VfL hatte anschließend lediglich durch den seit Wochen glücklosen Torjäger Bayram Ilk eine Chance zum Ausgleich. Dessen Kopfball wurde allerdings eine sichere Beute von TSC-Keeper Joseph Grieshop (37.).

Nach dem Seitenwechsel agierte der VfL uninspiriert, kopf- und ideenlos. Die Gäste bestimmten fortan Spiel und Tempo. Benny Hoose stellte die Weichen mit dem 2:0 auf Sieg (53.). Nachdem Hoose nur das Aluminium getroffen hatte (50.), erhöhte Engel mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 (68.). Der eingewechselte Burim Mehmeti verkürzte zwar auf 1:3 (83.), doch der ehemalige Alfterer Mohamed Dahas, der zuvor bereits den Pfosten getroffen hatte (80.), stellte fünf Minuten vor Schluss den Endstand her und besiegelte die höchste Saisonniederlage der Alfterer, die seit vier Spielen sieglos sind.

VfL Alfter: Kraus, Greulich, Konate (73. Krebel), T. Dogan, Akbar (46. J.P. Kadiata), Kolz, Hoerner, L. Kadiata, Dietz (56. Mehmeti), Dogan, Ilk.