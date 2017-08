Ringen-Oberliga

Bonn. Die Ringer des TKSV Duisdorf haben sich zum Oberliga-Saisonauftakt selber ein Bein gestellt und einen Kampf, den sie eigentlich gewonnen hätten verloren. Gleich zwei Kämpfer hatten beim Wiegen Übergewicht.

Von Bernd Joisten, 27.08.2017

TKSV-Chef Dirk Schubert war nach den Wettkämpfen stinksauer: „Heute haben wir ganz bitteres Lehrgeld bezahlt. Die Trainer und auch die Ringer selber müssen demnächst besser aufpassen. So etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Mit 15:24 unterlag die Truppe des Trainer-Trios Daniel Persch, Iba Mavua-Kazai und Hans Willi Hieronymi dem KSV Simson Landgraaf in der zweithöchsten Deutschen Ringerliga.

Die Niederlage war besonders ärgerlich, weil zwei Duisdorfer Ringer beim Wiegen eine halbe Stunde vor Kampfbeginn Übergewicht hatten. Das bedeutete acht Wertungspunkte, die die Gäste auf die Siegerstraße führte. Der TKSV-Ringer Goran Izadi sollte im griechisch-römischen Stil bis 61 Kilogramm antreten. Er betrat die Waage ohne Trikot und hatte das richtige Gewicht. Der Schiedsrichter wies ihn aber an, sich – wie üblich und vorgeschrieben – mit Trikot zu wiegen. Jetzt hatte er 100 Gramm zu viel Gewicht und somit war der Kampf schon vor dem Duell mit 0:4 Wertungspunkten verloren.

Ein noch größerer Fauxpas unterlief Salih Sahin im Freistil bis 80 kg. Der Verband hatte Anfang August die neuen festgelegten Gewichtsklassen veröffentlicht. Sahin und die Trainer hatten dies in den Vorwochen aber offenbar nicht thematisiert, so dass der Duisdorfer gut gelaunt die Waage betrat. Er war im festen Glauben, locker unter der Grenze von 81 Kilogramm zu liegen. Seit dieser Saison sind aber im Mittelgewicht höchstens 80 Kilogramm gefordert. Mit 80,2 Kilogramm war er also zu schwer und unterlag ebenfalls vor dem Duell 0:4.

Zuschauer sehen gute Kämpfe

Damit die Zuschauer aber die volle Kampfanzahl geboten bekommen, wurden die beiden Kämpfe wie gewohnt ausgetragen. Izadi siegte mit technischer Überlegenheit und Sahin gewann nach einer tollen Energieleistung mit 5:3. Izadi (4 Punkte) und Sahin (1) hätten also zusammen fünf Wertungspunkte abgeliefert. Damit wäre ein Ergebnis von 20:16 für den TKSV herausgekommen. So musste sich der TKSV mit einer Niederlage begnügen, obwohl einige Duisdorfer Ringer gute Leistungen abriefen. Allen voran Justin James, Daniel Persch und David Harth. James glänzte in der Gewichtsklasse 130 Kilogramm im griechisch-römischen Stil. Zunächst lag er 2:3 hinten. In der zweiten drei-minütigen Runde verpasste er Asghar Sharafi etliche Wertungen und gewann 12:3.

Einen Schultersieg erkämpfte Persch gegen Scott Geelen im Greco bis 71 Kilogramm. Persch hatte Geelen auf der Matte im Griff. Geelen versuchte sich am Boden zu winden. Doch der Bonner drückte mit aller Macht und der nötigen Ruhe auch die rechte Schulter von Geelen nach etlichen Sekunden auf die Matte. Viel Applaus bekam auch Routinier Harth im Greco bis 75 Kilogramm. Sein starker Gegenüber Jeffrey Hanssen war einen Moment unaufmerksam. Harth packte ihn blitzschnell und ließ Hanssen keine Chance.

Trotz der guten Leistungen waren es 300 Gramm, die den Saisonauftakt des TKSV Duisdorf vermasselten. Der Auswärtskampf der Duisdorfer, der am kommenden Wochenende beim AC Mülheim am Rhein stattfinden sollte, ist auf den 9. Dezember 2017 verlegt worden.