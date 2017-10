2. Judo-Bundesliga

Bonn. Der 1. Godesberger Judoclub hat am Samstagabend Bonner Judo-Geschichte geschrieben. Nach einem 10:4-Erfolg über den TSV Walheim steht der Aufstieg in die 1. Bundesliga fest.

Von Laszlo Scheuch, 07.10.2017

Der 1. Godesberger Judoclub (GJC) kämpft in der kommenden Saison in der ersten Judo-Bundesliga. Mit einem klaren 10:4 über den bis dato noch ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Walheim machte der Aufsteiger am Samstagabend im letzten Saisonkampf in der Halle des Sportparks Pennenfeld den Durchmarsch durch die 2. Bundesliga Nord perfekt.

„Das ist einfach großartig! Das ist ein großer Schritt für den Verein und den Judo in der Stadt Bonn“, sagte GJC-Trainer Florin Petrehele nach dem Sieg, mit dem er in dieser Deutlichkeit nicht gerechnet hatte. „Ich ging eher von einem Unentschieden aus, schließlich kam Walheim ungeschlagen hierher“, so Petrehele.

Vor gut 220 Zuschauern zeigten seine Kämpfer von Anfang an eine konzentrierte Leistung und gingen schon zur Halbzeit mit 5:2 in Führung. Im zweiten Durchgang zeigten sie im Stile einer Spitzenmannschaft, dass für Walheim an diesem Abend nicht viel zu holen war. So hieß es am Ende nach 14 Kämpfen 10:4 für die Hausherren, die das Ergebnis aber nicht zu hoch hängen wollten. „Es war klar, dass es ein Duell mit vielen engen Kämpfen wird. Zum Glück haben wir viele davon für uns entscheiden können“, sagte etwa Falk Petersilka, der die Matte zwei mal als Sieger verlassen konnte.

Für die Walheimer wird die Niederlage zu verkraften sein, sie standen schon vor dem Kampf als Aufsteiger in die 1. Liga fest.

Ausführliche Berichterstattung folgt…