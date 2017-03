Badminton-Bundesliga

BONN. Die Überraschung ist für den 1. BC Beuel ausgeblieben: Gegen den TV Refrath unterlagen die Rechtsrheinischen mit 2:5 und scheiterten so an der Qualifikation für die Playoffs. Raphael Beck und Eva Janssens gaben in Refrath ihren Abschied im Beueler Dress.

Von Matthias Kirch, 26.03.2017

Die verkorkste Saison des Badminton-Bundesligisten 1. BC Beuel hat am Sonntag ein Ende gefunden: Beim TV Refrath verloren die Beueler mit 2:5 und verpassten so die Qualifikation für die Playoffs. Schon vor dem Spiel war klar, dass die Rechtsrheinischen ein kleines Wunder brauchen würden, um gegen den klaren Favoriten einen Sieg einzufahren. Dass die beiden Konkurrenten Union Lüdinghausen und 1. BV Mülheim am Samstag ihre vorletzten Hauptrundenspiele gewannen, machte die Sache für die Rechtsrheinischen nicht einfacher.

Der Start in die Begegnung verlief zudem anders als erhofft: Birgit Overzier lief wegen einer Verletzung nicht auf und wurde im Damendoppel von Luise Heim vertreten. Die deutsche Einzelmeisterin unterlag an der Seite von Eva Janssens dem Refrather Duo Carla Nelte/Chloe Magee in vier Sätzen. Auch das erste Herrendoppel um Raphael Beck und Akshay Dewalkar sowie das zweite in der Besetzung Erik Meijs/Max Weißkirchen kassierten in ihren Begegnungen Niederlagen.

Dass sich die Bilanz der Gelb-Schwarzen noch aufhellte, lag dann an den Einzelauftritten von Meijs und Weißkirchen: Der Holländer kämpfte sich nach einem 0:2-Satzrückstand gegen den deutschen Meister Fabian Roth zurück und krönte damit eine für ihn persönlich starke Saison. Weißkirchen präsentierte sich deutlich fitter als zuletzt und besiegte seinen Nationalmannschaftskollegen Lars Schänzler ebenfalls in fünf Sätzen. Weitere Punkte kamen jedoch nicht hinzu, da Heim ihr Einzel gegen Magee in drei Durchgängen verlor und das Mixed Beck/Janssens – beide gaben ihre Abschiedsvorstellungen im Beueler Trikot –, gegen Sam Magee und Nelte unterlag.

Trotz der Enttäuschung über das erneute Verpassen der Playoffs gab Beuels Vorsitzender Roland Maywald dem Team keine Schuld: „Die Mannschaft hat deutlich mehr Potenzial, als es der Tabellenplatz ausdrückt. Aber die ständigen Verletzungen konnten wir letztlich nicht kompensieren.“