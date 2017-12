Doppelspieltag in der Bundesliga

Bonn. Der 1. BC Beuel hat das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bischmisheim mit 3:4 verloren. Im zweiten Spiel feierten die Beueler dann einen 5:2-Erfolg in Refrath.

Von Bärbel Dähling, 10.12.2017

Es war opulent angerichtet: Schon beim Appetizer, der neuartigen Vorstellung der Spieler mit Musik, Licht-, Feuer und Nebelshow, war den rund 400 Zuschauern beim Badminton-Bundesligaspiel des Tabellenersten 1. BC Beuel gegen den Zweiten 1. BC Bischmisheim am Samstagabend klar, dass dieser Abend ein ganz besonderer werden würde - auch wenn er am Ende aus Beueler Sicht nicht von Erfolg gekrönt war: Die Gäste gewannen mit 4:3 und übernahmen die Tabellenführung.

Was die Gastgeber und die Spieler aus Saarbrücken, immerhin siebenfacher deutscher Meister, am siebten Spieltag boten, war Extraklasse. Lange Ballwechsel mit fintenreichen Spielzügen und überraschenden Schlägen ließen das Publikum so manches Mal vor Begeisterung von den Sitzen aufspringen und kräftig applaudieren. Schon bei den beiden Doppeln zu Beginn - es wird bei den Bundesligapartien stets parallel auf zwei Feldern gespielt, - wusste manch einer nicht, wo er zuerst hinschauen sollte.

Max Weißkirchen und Marc Zwiebler gegen das Kraftpaket Michael Fuchs und Ruben Jille links und rechts Lauren Smith und Lisa Kaminski gegen Olga Konon und Isabel Herttrich. Alle acht, die sich seit vielen Jahren im Training und bei Meisterschaftsspielen aus dem Effeff kennen, schenkten sich nichts und machten in fünf bzw. vier Sätzen Werbung für den Badmintonsport.

Positive Überraschung

"Es wird ganz knapp, 3:4 oder 4:3", orakelten die Fans auf der Tribüne, die seit Urzeiten zum BC Beuel kommen. Mit dem 1:1 nach den fast einstündigen Doppeln, Smith/Kaminski unterlagen, Zwiebler/Weißkirchen gewannen, war der Grundstein dafür gelegt. Das andere Herrendoppel der Heim-Mannschaft, Peter Briggs und der Inder Akshay Dewalkar, musste sich Peter Käsbauer und Marvin Seidel klar in drei Sätzen geschlagen geben. Ebenso klar schickte Beuels Luise Heim ihre Kontrahentin, die 26-jährige Russin Natalia Perminova (55. der Weltrangliste), auf die Bank. 2:2 lautete der neue Spielstand.

Für eine (positive) Überraschung und das 3:2 sorgte Max Weißkirchen gegen den erfahrenen Dieter Domke. Mit einer sehr konzentrierten Leistung, die er auch nach knapp verlorenem zweiten Satz nur ganz kurz einbüßte, pushte er sich immer wieder nach vorn und gewann. "Sauber", lobte Karl-Heinz Zwiebler beim Abklatschen, und auch Vereinschef Roland Maywald applaudierte sehr zufrieden. Mit gleich mehreren Urschreien und Luftsprüngen begleitete der gebürtige Wiener Luka Wraber seinen Viersatz-Sieg gegen Marc Zwiebler. Somit hieß es 3:3.

Gemischtes Doppel als Zünglein an der Waage

Zum Zünglein an der Waage wurde das gemischte Doppel. Satz eins ging nach einem 12:10 an die die Gäste aus Saarbrücken. Lauren Smith und Peter Briggs kam die sonst nicht zu übersehende Leichtigkeit des Seins abhanden. War es der Druck, dass ihr Spiel die Partie entscheiden würde? Vielleicht. Allerdings hatten sie mit der Weißrussin Olga Konon und dem Experten Marvin Seidel auch sehr gute Gegner. Am Ende behielten die Gäste im Mixed und im gesamten Spiel die Oberhand und führen nach einem weiteren 4:3-Sieg gegen Mülheim am Sonntag ungeschlagen die Tabelle an.

Über verschneite Straße ging es für die Gelb-Schwarzen aus Beuel am Sonntag zum amtierenden deutschen Meister TV Refrath, der tags zuvor 5:2 gegen Dortelweil gewonnen hatte. Doch der erneute Wintereinbruch konnte den Beuelern nichts anhaben. Mit einem deutlichen 5:2 gewannen sie gegen Refrath und heimsten damit zwei Pluspunkte ein. Vor 150 Zuschauern setzten sich die Beueler durch. In gleich vier Spielen (1. Herrendoppel, 1. und 2. Herreneinzel sowie Mixed fiel die Entscheidung in drei Sätzen, zweimal ging es über vier Sätze (Damendoppel und 2. Herrendoppel).

Mit dem Auswärtsspiel in Trittau am nächsten Sonntag beendet der 1. BC Beuel die Hinrunde in der ersten Bundesliga.