BONN. Bei der 3:4-Niederlage in der Badminton-Bundesliga gegen den 1. BC Düren sichert Lukas Resch dem 1. BC Beuel noch einen Zähler. Bereits am Samstag geht der Kampf um die Playoff-Plätze für die Beueler mit einem Heimspiel weiter.

Von Matthias Kirch, 21.02.2017

Auch wenn der 1. BC Beuel durch ein 3:4 beim 1. BC Düren als Verlierer das Feld verließ, stand der Badminton-Bundesligist nicht mit leeren Händen da: Durch drei gewonnene Spiele nahmen die Rechtsrheinischen noch einen Punkt mit, der angesichts der Begleitumstände definitiv als Erfolg im Kampf um die Playoff-Qualifikation verbucht werden kann. Denn wegen des Ausfalls von Akshay Dewalkar sowie während des Spiels aufgetretener Probleme bei Birgit Overzier (Nacken) und Erik Meijs (Rücken) wurde das Beueler Team erneut stark gebeutelt.

"Wir hatten uns sogar etwas mehr erhofft, aber wegen der Verletzungen von Birgit und Erik sind wir mit dem Punkt zufrieden", betonte Teammanager Max Schneider. Zum entscheidenden Akteur auf Seiten der Gäste wurde Lukas Resch, der mit seinem ersten Einzelsieg in der Bundesliga über Ruben Jille den dritten Erfolg der Gelb-Schwarzen am Abend perfekt machte. Nach verlorenem ersten Satz legte das Nachwuchstalent die anfängliche Nervosität ab und sicherte sich die nächsten drei Abschnitte - sehr zur Freude von Schneider: "Er hat sich von den Zuschauern nicht aus dem Tritt bringen lassen und ist im Laufe des Spiels immer sicherer geworden."

Einen wichtigen und vor allem befreienden Erfolg feierte das Beueler Damendoppel um Kapitänin Birgit Overzier und Eva Janssens: Nachdem es zuletzt viele Niederlagen hagelte, gewann das Duo seine Partie gegen Maria Ulitina und Cheryl Seinen souverän in drei Sätzen. Für Overzier war der Abend nach der Begegnung wegen Nackenproblemen jedoch beendet, so dass Janssens an der Seite von Raphael Beck das Mixed bestritt.

Am Samstag geht es gegen Neuhausen weiter

Ebenfalls unfreiwilliger Kurzarbeiter war Meijs, der nach dem Sieg an der Seite von Patrick MacHugh gegen Mark Caljouw und Michael Pütz im zweiten Doppel seinen Einsatz im Einzel wegen erneuter Rückenschmerzen absagen musste. Somit rückte Max Weißkirchen ins erste Einzel, hatte gegen den starken Caljouw aber nicht zuletzt wegen seines Trainingsrückstands kaum eine Chance.

Nicht hundertprozentig fit war auch Luise Heim: Der Beueler Einzeldame steckte noch die jüngste Team-EM in Polen mit der deutschen Nationalmannschaft in den Knochen, was sich bei der Niedelage in vier Sätzen gegen Ulitina bemerkbar machte.

Lange Zeit zur Regeneration bleibt allerdings nicht. Bereits am Samstag empfängt Beuel den TSV Neuhausen in der Erwin-Kranz-Halle (16 Uhr).