11.01.2017 BONN. Mit dem 7:0-Sieg beim Aufsteiger TSV Freystadt verbessern sich die Bonner auf einen Playoff-Platz. Daniel Hess springt kurzfristig ein und spielt bärenstark.

Der Badminton-Bundesligist 1. BC Beuel hat einen perfekten Start ins neue Jahr hingelegt: Zum Rückrundenauftakt bezwangen die Rechtsrheinischen auswärts den TSV Freystadt glatt mit 7:0 und verbuchten so die volle Ausbeute von drei Punkten. Zugleich verbesserten sie sich wieder auf einen Playoff-Platz, nachdem sie zuletzt auf Rang sieben abgerutscht waren.

Den Grundstein zum ungefährdeten Sieg legten die Gelb-Schwarzen in den Doppeln: Sowohl die beiden Herrendoppel als auch das Damendoppel gingen in vier Sätzen an die Beueler. Zwar mussten die Gäste kurzfristig auf den an Rückenschmerzen leidenden Patrick MacHugh verzichten, doch Daniel Hess kompensierte seinen Ausfall an der Seite von Erik Meijs im zweiten Doppel bestens. „Er musste ganz kurzfristig einspringen und hat seine Sache toll gemacht“, lobte Beuels Teammanager Max Schneider den Youngster.

Auch Meijs zeigte sich nach seiner jüngsten Verletzung im Achillessehnenbereich wieder fit und bezwang seinen Freystädter Kontrahenten Lukas Schmidt in vier Sätzen. Dabei legte der Holländer nach dem 1:1-Satzausgleich von Schmidt noch einen Gang zu und gewann die Durchgänge drei und vier mit 11:3 und 11:5.

Über die volle Distanz von fünf Sätzen mussten dagegen Luise Heim und Max Weißkirchen in ihren Einzeln gehen. Heim revanchierte sich gegen die Finnin Nanna Vainio für ihre Hinspielniederlage und verließ den Platz durch einen 11:5-Erfolg im entscheidenden Satz als Siegerin. Weißkirchen war zwar gegen Hannes Gerberich nach seiner langen Verletzungspause noch die fehlende Spielpraxis anzumerken, doch auch er bewahrte im fünften Satz die Nerven und machte damit das 7:0 perfekt.

Den klarsten Sieg des Abends feierten Raphael Beck und Eva Janssens im Mixed: Das Beueler Duo fand im Laufe der Partie gegen Pawel Pietryja und Julia Kunkel eine immer bessere Abstimmung und entschied den dritten Satz nach einem 12:10 und 11:8 mit 11:2 für sich. ⋌ (Matthias Kirch, kim)