Ein Bayern-Wochenende mit vier Punkten

BONN. Der 1. BC Beuel gewinnt in der Badminton-Bundesliga beide Auswärtsspiele in Freystadt und Neuhausen und bleibt Tabellenzweiter. Marc Zwiebler ist durch eine Augenverletzung gehandicapt.

Von Bärbel Dähling, 22.01.2018

Das bayrische Wochenende ist für den 1. BC Beuel in der Badminton-Bundesliga mit zwei Siegen und vier Punkten gut ausgegangen: 5:2 hieß es am Ende gegen die Sympathieträger im kleinen Freystadt. Nach einer Übernachtung nahe Ingolstadt ging es am Sonntag im Münchner Stadtbezirk gegen den TSV Neuhausen-Nymphenburg. Auch da fuhren die Beueler mit 4:3 einen – wenn auch knappen – Sieg ein. Insgeheim hatte Manager Maximilian Schneider auf mehr positiven Zuwachs in der Tabelle gehofft, aber angesichts des fehlenden Engländers Peter Briggs konnte er doch ganz zufrieden sein.

Gegen die Münchner wurden die Herrendoppel neu gemischt, Max Weißkirchen trat mit Akshay Dewalkar an, und die beiden machten es spannend. Satzgewinne mal hüben, mal drüben, doch die Butter ließen sich die Beueler letztlich nicht vom Brot nehmen. Allerdings entpuppten sich die Gegner des zweiten Herrendoppels mit Marc Zwiebler und Nachwuchsspieler Patrick Scheiel (19) stärker als erwartet. Auch hier musste der fünfte Satz entscheiden, in dem die Beueler den Kürzeren zogen.

Auch Zwiebler war in fünf Sätzen gegen Tobias Wadenka gefordert. Im Entscheidungssatz musste er jedoch das Handtuch werfen. Das verletzte rechte Auge forderte erneut seinen Tribut. Sich zu schonen, das kam für den früheren Europameister angesichts der extrem dünnen Herren-Personaldecke – besonders nach dem tragischen Tod von Erik Meijs – nicht infrage. Das hatte er schon vor den beiden Auswärtspartien klargestellt.

Glatt in drei, wenngleich extrem knappen Sätzen gab Luise Heim ihr Einzel gegen die aus der Ukraine stammende Natalya Voytsekh (25) ab. „Luise war zu ungeduldig “, zog Schneider Bilanz. Ein Dreisatzsieg im Damendoppel und die beiden Erfolge nach jeweils vier Sätzen im Mixed und von Max Weißkirchen in seinem Einzel machten den Endstand perfekt.

Tags zuvor hatte sich Schneiders Team in Freystadt mit 5:2 den Sieg und zwei weitere Punkte auf dem Weg in die Playoffs gesichert. Mit einer Ausnahme gewannen beziehungsweise verloren die Beueler ihre Begegnungen glatt in drei Sätzen, nur das Mixed mit Akshay Dewalkar und Lauren Smith musste in die Verlängerung und machte den Sieg in vier Sätzen gegen Freystadts „Eigengewächs“ Johannes Pistorius und Jenny Moore klar.

Für Sorgenfalten sorgte Marc Zwiebler im Einzel gegen Lukas Schmidt. Die Partie gegen den deutschen Meister von 2014, Trainingspartner am Olympiastützpunkt und Länderspiel-Kollegen ging vorzeitig zu Ende. Zwiebler gab nach Satz zwei auf – das Auge.

Auf verlorenem Posten stand das aus der Not geborene zweite Beueler Herrendoppel. Der Inder Dewalkar und Patrick Scheiel bekamen gegen die Gastgeber keine Schnitte. Da Lisa Kaminski und Hannah Pohl im Damendoppel, Einzel und Mixed bei den zeitgleich ausgetragenen Heimspielen der zweiten Beueler Mannschaft in der 2. Bundesliga aushalfen, musste bei der Bayern-Tour Einzelspezialistin Luise Heim auch im Damendoppel aufs Feld. Dass sie das kann, bewies sie zusammen mit ihrer englischen Mitspielerin Lauren Smith (26). Das gelb-schwarze Duo gewann beide Male.

TSV Freystadt - 1.BC Beuel: 1. HD: Lukas Schmidt/Johannes Pistorius - Zwiebler/Weißkirchen 9:11, 10:12, 8:11. DD: Julia Kunkel/Jenny Moore - Heim/Smith 6:11, 9:11, 9:11. 2. HD: Oliver Roth/Florian Waffler - Dewalkar/Scheiel 11:5, 11:8, 11:4. 1. HE: Schmidt - Zwiebler 11:8, 11:5, 11:0 durch Aufgabe. DE: Annabella Jäger - Heim 4:11, 7:11, 5:11. Mixed: Pistorius/Moore - Dewalkar/Smith 8:11, 13:11, 4:11, 8:11. 2. HE: Hannes Gerberich - Weißkirchen 4:11, 4:11, 3:11.

TSV Neuhausen - 1. BC Beuel: 1. HD: Fabian Holzer/Przemyskaw Szydlowski - Weißkirchen/Dewalkar 4:11, 11:9, 9:11, 11:6, 4:11. DD: Elisabeth Baldauf/Kaja Stankovic - Smith/Heim 7:11, 5:11, 7:11. 2. HD: Tobias Wadenka/Manuel Heumann - Zwiebler/ Scheiel 11:8, 9:11, 4:11, 11:6, 11:4. 1. HE: Wadenka - Zwiebler 11:7, 9:11, 6:11, 11:7, 11:2. DE: Natalya Voytsekh - Heim 14:12, 11:9, 15:13. Mixed: Baldauf/Holzer - Smith/Dewalkar 9:11, 11:5, 5:11, 8:11. 2. HE: Yankov Krasimir - Weißkirchen 3:11, 10:12, 11:8, 8:11.