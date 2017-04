Bonn. Mit einer 4:0-Bilanz aus den ersten Partien empfangen die Bonner Aufsteiger Dohren, der in der Baseball-Bundesliga auf Platz zwei rangiert.

Von Thomas Heinen, 28.04.2017

Besser geht's nicht. Mit vier zum Teil beeindruckenden Siegen ist Baseballbundesligist Bonn Capitals souverän in die neue Saison gestartet. Gegen die Hamburg Stealers und die Solingen Alligators, immerhin deutscher Baseballmeister 2014, ließ die Mannschaft von Spielertrainer Bradley Roper-Hubbert gerade einmal einen Run zu. Was diese Leistungen tatsächlich wert sind, zeigt sich am Sonntag (13 und 16.30 Uhr, Rheinauenstadion), wenn der überraschend starke Aufsteiger Dohren Wild Farmers beim Tabellenführer vorstellig wird.

Dohren hat bisher wie die Capitals vier Siege auf dem Konto, verlor allerdings auch zweimal. Aufhorchen ließen vor allem die Erfolge gegen Solingen und Paderborn – beide zählen in der Bundesliga nicht gerade zur Laufkundschaft. Mit dieser Bilanz ordnet sich der Aufsteiger derzeit auf dem mehr als respektablen zweiten Tabellenplatz ein.

Zu achten ist besonders auf den Litauer Edvardas Matusevicius, der als Pitcher und Schlagmann überzeugen konnte. Hinzu kommen einige Spieler, die bereits in Hannover Bundesligaerfahrung sammeln konnten. Trainer David Wohlgemuth coachte in der vergangenen Saison bei den Niedersachsen. Auf der anderen Seite wussten die Capitals bislang in allen Mannschaftsteilen zu überzeugen. Mit Markus Solbach, Sascha Koch, Maurice Wilhelm und Max Schmitz präsentierten sich vor allem die deutschen Pitcher in Topverfassung. In der Offensive zeigt Daniel Lamb-Hunt, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. Sein Grand Slam Homerun gegen Solingen gehört zu den spektakulärsten Aktionen in der noch jungen Saison. Auch Eric Brenk, Vincent Ahrens, Chris Goebel, Danny Lankhorst und vor allem Jan Jacob spielen konstant gut. Unterm Strich sind die Capitals nur schwer auszurechnen. „Der härtere Konkurrenzkampf innerhalb des Teams zahlt sich aus“, sagt Roper-Hubbert. „Dennoch müssen wir die Leistungen der ersten beiden Spiele bestätigen und dürfen den kommenden Gegner auf keinen Fall unterschätzen.“

Live: Beide Spiele gegen die Wild Farmers aus Dohren werden auf www.sportdeutschland.tv im Livestream übertragen.