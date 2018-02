Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Die Snowboarderinnen Selina Jörg und Ramona Hofmeister haben bei den Olympischen Spielen die Silber- und Bronzemedaille im Riesenslalom gewonnen. Gold ging an die Tschechin Ester Ledecka. Doch es gibt auch schlechte Nachrichten aus der Sportwelt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.02.2018

Die deutschen Snowboarder haben bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang doch noch Edelmetall eingesammelt. Und das gleich doppelt. Selina Jörg und Ramona Hofmeister gewannen im Parallel-Riesenslalom Silber und Bronze. Und das in einem geschichtsträchtigen Wettbewerb. Denn der Olympiasieg ging an Ester Ledecka. Die Tschechin hatte vor einer guten Woche sensationell Gold im Super-G auf den Skiern gewonnen. Gold in den Alpin- und Snowboard-Wettbewerben hatte in der Olympischen Geschichte noch kein Athlet gewonnen.

Die favorisierte Ledecka setzte sich im Halbfinale gegen Hofmeister und im Finale gegen Jörg durch. Die Tschechin hatte alle Vorläufe dominiert. Bei den Männern ging der Sieg an Nevin Galmarini. Der Schweizer setzte sich vor Lee Sang Ho aus Südkorea und dem Slowenen Zan Kosir durch. Stefan Baumeister aus Rosenheim war im Viertelfinale gescheitert.

Die Medaillen vom Samstag Foto: dpa Snowboard, Herren, Big Air, 2 Uhr Gold: Sebastien Toutant (CAN) Silber: Kyle Mack (USA) Bronze: Billy Morgan (GBR)

Foto: dpa Ski Alpin, Mixed, Team Event, 3 Uhr Gold: Schweiz Silber: Österreich Bronze: Norwegen

Foto: Karl-Josef Hildenbrand Ski Langlauf, Herren, Massenstart 50km, 6 Uhr Gold: Iivo Niskanen (Finnland) Silber: Alexander Bolschunow (Olympischen Athleten aus Russland) Bronze: Andrej Larkow (Olympischen Athleten aus Russland)

Foto: dpa Snowboard, Frauen, Parallel, 6.30 Uhr Gold: Ester Ledecka (CZE) Silber: Selina Jörg (Deutschland) Bronze: Ramona Hofmeister (Deutschland)

Foto: dpa Snowboard, Herren, Parallel, 6.37 Uhr Gold: Nevin Galmarini (Schweiz) Silber: Lee Sang Ho (Südkorea) Bronze: Zan Kosir (Slowenien)

Foto: dpa Curling, Herren, Finale, 7.35 Uhr Gold: Skip John Shuster (USA) Silber: Niklas Edin (Schweden) Bronze: Peter de Cruz (Schweiz)

Foto: dpa Eisschnelllauf, Männer, Massenstart, 12 Uhr Gold: Lee Seung-Hoon (Südkorea) Silber: Bart Swings (Belgien) Bronze: Koen Verweij (Niederlande)

Foto: dpa Eisschnelllauf, Frauen, Massenstart, 12 Uhr Gold: Nana Takagi (Japan) Silber: Kim Boreum (Südkorea) Bronze: Irene Schouten (Niederlande)

Die alpinen Skisportler gehen bei diesen Spielen dagegen leer aus. Im Viertelfinale des Teamwettbewerbs platzte der Traum einer Medaille. Marina Wallner, Alexander Schmid, Lena Dürr und Linus Strasser mussten sich in der Runde der letzten Acht dem späteren Sieger, der Schweiz, geschlagen geben. Zwar stand es nach den vier Durchgängen 2:2, durch die Zeitregelung setzten sich die Eidgenossen durch. Silber ging an Österreich, auf dem dritten Rang landete Norwegen. Noch vor vier Jahren hatten die deutschen Athleten in den alpinen Disziplinen noch einen kompletten Medaillensatz abgeräumt, dieses Mal blieb nur der vierte Platz von Viktoria Rebensburg sowie Rang Fünf für Thomas Dreßen.

Den erstmals bei Olympia ausgetragenen Big-Air-Wettbewerb der Herren gewann unterdessen der Kanadier Sebastian Toutant vor dem DU-Amerikaner Kyle Mack. Bronze ging an den Briten Billy Morgan.

In der Königsdisziplin der Langläufer über 50 Kilometer konnte der Finne Iivo Niskanen Gold holen. Der deutsche Andreas Katz war nach der Ankunft im Ziel so entkräftet, dass er von zwei Betreuern aus dem Zielraum gebracht und stabilisiert werden musste. Er erreichte dennoch sein bestes Saisonergebnis mit seinem 14. Platz. Silber holte Alexander Bolschunow aus dem Team der "Olympischen Athleten aus Russland" und Bronze ging an dessen Teamkollegen Andrej Larkow.

Die deutschen Medaillengewinner Für Selina Jörg und Ramona Hofmeister gab es Silber und Bronze bei den Snowboarderinnen.

Foto: Hendrik Schmidt Mit einer Bronzemedaille in der Herren-Staffel schließen die deutschen Biathleten ihre erfolgreiche Olympiabilanz ab.

Foto: Angelika Warmuth Gold für die deutschen Kombinierer. Die Staffel stellte die Ausnahmestellung der DSV-Athleten unter Beweis.

Foto: Andy Wong/AP Edelmetall, und zwar in Gold hat sich bereits Jamanka gesichert. Die 27-Jährige siegte im Zweierbob vor den USA.

Foto: Daniel Karmann Johannes Rydzek gewinnt Gold für die Nordischen Kombinierer.

Foto: Barbara Gindl Fabian Rießle sicherte sich hinter seinem Teamkollegen Silber.

Foto: Daniel Karmann Für den Goldmedaillen-Gewinner von der Normalschanze, Eric Frenzel, gab es Bronze.

Foto: Daniel Karmann Über Silber freuten sich die deutschen Skispringer im Teamwettbewerb. Für Andreas Wellinger war es nach Gold von der Normal- und Silber von der Großschanze bereits die dritte Medaille.

Foto: Tobias Hase Gleich zwei Sieger gab es in der Zweierbob-Konkurrenz. Francesco Friedrich und Thorsten Margis kamen nach vier Läufen zeitgleich mit Justin Kripps and Alexander Kopacz aus Kanada ins Ziel.

Foto: Hendrik Schmidt Auch wenn letztlich nur eine Fußspitze zu Gold fehlte, war die Freude über Silber im Massenstart bei Simon Schempp groß.

Foto: Daniel Karmann Nach Gold von der Normalschanze sicherte sich Andreas Wellinger auch Silber. Nur Kamil Stoch war von der Großschanze besser.

Foto: Tobias Hase Zur Halbzeit lag Jacqueline Lölling noch in Front. Nach einem Fahrfehler im dritten Lauf auf Bronze. Mit einem starken Finalllauf verbesserte sie sich aber noch auf Rang zwei.

Foto: Tobias Hase Im Teamwettbewerb gewannen Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl und Tobias Arlt (hier im Bild) im Eiskanal das dritte Edelmetall für den DSV.

Foto: Peter Kneffel Aljona Savchenko und Bruno Massot haben das Unmögliche noch wahr gemacht und nach dem vierten Platz im Kurzprogramm Gold im Paarlauf gewonnen.

Foto: Angelika Warmuth Dritter Start, dritte Medaille. Nach zwei Triumphen hat Laura Dahlmeier Bronze im einzel gewonnen.

Foto: Tobias Hase Das Rodel-Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang erneut Gold gewonnen.

Foto: Roman Koksarov Toni Eggert/Sascha Benecken holten beim Rodeln Bronze.

Foto: Daniel Karmann Kombinierer Eric Frenzel hat wie vor vier Jahren erneut Gold im olympischen Einzel-Wettbewerb von der Normalschanze geholt.

Favoritensieg bei den Rodlerinnen: Natalie Geisenberger gewinnt ihre zweite einzelmedaille.

Silber ging überraschend an Dajana Eitberger.

Foto: Daniel Karmann Silber für Katharina Althaus. Die 21-Jährige aus Oberstdorf musste sich von der Normalschanze nur der Norwegerin Maren Lundby geschlagen geben.

Foto: Hendrik Schmidt Biathlet Benedikt Doll hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Bronze im Verfolgungsrennen gewonnen.

Foto: Michael Kappeler Biathlon-Star Laura Dahlmeier hat sich in Pyeongchang im zweiten Rennen zum zweiten Mal zur Olympiasiegerin gekrönt.

Foto: Hendrik Schmidt Arnd Peiffer gewinnt den Biathlon-Sprint.

Foto: Daniel Karmann Für Johannes Ludwig gab es Bronze beim Rodeln.

Foto: Hendrik Schmidt Laura Dahlmeier gewinnt die erste Goldmedaille für den DOSB bei den Spielen in Pyeongchang.

Foto: Angelika Warmuth Andreas Wellinger krönt sich zum Sieg auf der Normalschanze.

Eine große Ehre erfährt der deutsche Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff: Er darf bei bei der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele am Sonntag in Pyeongchang die deutsche Fahne tragen.

Ergebnisse im Eisschnellauf

Claudia Pechstein holt im Finale des Eisschnellaufes der Frauen den dreizehnten Platz. Sie hatte zuvor in ihrem Halbfinalrennen den vierten Platz belegt. Siegerin wird Nana Takagi aus Japan, Silber holt Kim Boreum aus Südkorea und Bronze Irene Schouten aus den Niederlanden.

Bei den Männern holte sich der Südkoreaner Lee Seung Hoon Gold, Bart Swings aus Belgien Silber und Koen Verweij aus den Niederlande Bronze.

Historischer Sieg für amerikanische Curler

Die erste Goldmedaille überhaupt bei Olympischen Spielen, holten sich die amerikanischen Curler. Das Team um Skip John Shuster besiegte am Samstag im Finale in Pyeongchang die favorisierten Schweden. Vor rund 3000 Zuschauern setze sich die Mannschaft durch. Unter anderem waren US-Präsidententochter Ivanka Trump und Schwedens König Carl Gustav vor Ort, um das Spiel zu verfolgen. Bereits am Freitag sicherte sich die Schweiz Bronze gegen Kanada.

Schlechte und skurrile Meldungen

Währenddessen gibt es nicht nur positive Meldungen aus Pyeongchang. Mit Bobpilotin Nadeschda Sergejewa ist bereits der zweite russische Dopingfall bestätigt. Sie räumte einen Verstoß ein und wurde von den Winterspielen disqualifiziert. Zuvor hatte bereits der russische Curler Alexander Kruschelnizki seine Bronzemedaille aus dem Mixed-Wettbewerb zurückgeben müssen.

Diese erhielt nun, unter großem Applaus das Norwegische Curling-Duo, das im kleinen Finale zunächst gegen die russischen Sportler verloren hatte.

Eine skurrile Meldung am Rande: Laut Polizeiangaben der südkoreanischen Polizei sei ein Athlet und Manager des kanadischen Olympia-Teams wegen Verdacht des Autodiebstahls vorübergehend festgenommen worden. Es wurden keine Namen genannt, die zwei Festgenommenen sollen unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

(mit Material von dpa)