Pyeongchang. Silber in Pyeongchang für Andreas Wellinger beim Skispringen. Den Gesamtsieg und damit die Goldmedaille auf der Großschanze holt sich der Pole Kamil Stoch. Karl Geiger wird Siebter und Richard Freitag landet auf Rang neun.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.02.2018

Skispringer Andreas Wellinger hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang nach Gold von der Normalschanze die Silbermedaille von der Großschanze gewonnen. Der 22 Jahre alte Ruhpoldinger musste sich nach zwei Durchgängen dem Polen Kamil Stoch um 3,4 Punkte geschlagen geben, der in Sotschi von beiden Schanzen triumphiert hatte. Bronze holte sich wie schon von der kleinen Schanze der Norweger Robert Johansson, der sieben Zähler hinter Wellinger lag.

Der Oberstdorfer Karl Geiger und Richard Freitag aus Aue bescherten dem deutschen Team auf den Positionen sieben und neun zwei weitere Top-10-Plätze. Markus Eisenbichler aus Siegsdorf landete auf dem 14. Rang.

Spannung beim Skeleton

Wieder eine Medaille für unsere Olympia-Athleten in Pyeongchang: Silber für Weltmeisterin Jacqueline Lölling . Die 23-Jährige aus Winterberg fuhr im Alpensia Sliding Centre hinter der Britin Lizzy Yarnold, die damit ihren Triumph von Sotschi wiederholte, auf Platz zwei. Bronze holte die zweite Britin Laura Deas. Tina Hermann wurde Fünfte.

Lölling hatte ihre Halbzeitführung durch einen Fehler im dritten Lauf verspielt, verbesserte sich im letzten Durchgang aber noch von Platz drei auf zwei. Die vor dem Schlusslauf führende Österreicherin Janine Flock fiel auf Platz vier zurück. Yarnold ist die erste Britin, die bei Winterspielen zweimal in Folge Gold gewann.

Keine weitere Medaille für Deutschland beim Biathlon-Massenstart

Laura Dahlmeier hätte als erste Biathletin, mit vier Medaillen bei Olympia, historisches erreichen können: Nach Gold im Sprint und in der Verfolgung sowie Bronze im Einzel, musste sich die 24-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen beim Massenstart am Samstag mit Platz 16 zufrieden geben. Die siebenmalige Weltmeisterin leistete sich im Rennen über 12,5 Kilometer zwei Schießfehler und hatte 1:47,1 Minuten Sekunden Rückstand auf die nun dreimalige Olympiasiegerin Anastasiya Kuzmina aus der Slowakei. Silber holte sich die Weißrussin Darja Domratschewa, Bronze ging an die Norwegerin Tiril Eckhoff. Beste deutsche Skijägerin war Denise Herrmann auf Platz elf, einen Rang vor Franziska Preuß.

Bereits zuvor war die leise Hoffnung auf eine Medaille im Skilanglauf bei der deutschen Frauen-Staffel nicht erfüllt worden. Das Team um Stefanie Böhler, Katharina Hennig, Victoria Carl und Sandra Ringwald musste sich mit dem Platz zufrieden geben. Nicole Fessel musste krankheitsbedingt passen. Der Olympiasieg ging an die favorisierten Norwegerinnen, die von Schlussläuferin Marit Björgen auf der Zielgeraden zum Olympiasieg geführt wurden. Die 37-Jährige gewann damit als erste Frau bei Winterspielen sieben Mal Gold. Silber ging an die Schwedinnen um Skiathlon-Siegerin Charlotte Kalla. Bronze sicherten sich die olympischen Athletinnen aus Russland.

Olympia-Sensation beim Super-G

Die zweimalige Snowboard-Weltmeisterin Ester Ledecká hat sensationell den Super-G der Damen gewonnen. Die Tschechin setzte sich überraschend in der starken Konkurrenz durch und konnte ihr Glück kaum fassen. "Wie konnte das passieren", stammelt sie im Zielbereich. "Das kann nicht wahr sein." In einem atemberaubenden Lauf raste die 22-Jährige die Piste hinunter und lag in nahezu jeder Zwischenzeit vor der Führenden, Anna Veith aus Österreich. Viktoria Rebensburg landete bei dem Sensationserfolg von Ledecká auf Rang zehn, freute sich aber ebenfalls für die Überraschungssiegern. "Das sind Geschichten, die Olympia schreibt." Ledecká gewann vor Veith und Tina Weirather aus Liechtenstein.

Einen Favoritenerfolg gab es dagegen im Eiskunstlauf. Der Japaner Yuzuru Hanyu verteidigte seine Führung aus dem Kurzprogramm und setzte sich erwartungsgemäß vor seinem Landsmann und Vize-Weltmeister Shoma Uno sowie dem Spanier Javier Fernandez durch. Paul Fentz aus Berlin belegte Rang 22. Beim Ski Freestyle haben Sarah Höfflin und Mathilde Gremaud für einen Schweizer Doppel-Sieg gesorgt. Isabel Atkin aus Großbritannien gewann Bronze. Kea Kühnel aus Bremerhaven verpasste das Finale ebenso wie Weltmeisterin Tess Ledeux aus Frankreich.

Beim Skispringen stehen die Chancen auf weiteres Edelmetall für deutsche Athleten nicht schlecht.

