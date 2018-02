Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Claudia Pechstein hat die erhoffte Medaille bei ihren siebten Olympischen Winterspielen verpasst. Über die 5000 Meter kam die Berlinerin nicht an ihre Bestleistung heran. Auch andere deutsche Starter bleiben am siebten Wettkampftag hinter den Erwartungen zurück.

Von Simon Bartsch, 16.02.2018

Der Traum von einer weiteren Medaille bei Olympischen Spielen ist für Claudia Pechstein vorerst geplatzt. Auf ihrer Paradedisziplin, den 5000 Metern, kam die Eisschnellläuferin nicht an ihre Form bei den vergangenen Weltmeisterschaften heran und landete auf Rang acht. Die 46-Jährige verpasste damit ihre zehnte Olympische Medaille sowie die Chance, Geschichte zu schreiben. Bei einem Erfolg wäre sie die älteste Medaillen-Gewinnerin bei Olympischen Spielen geworden. Gold ging an Esmee Visser aus den Niederlanden.

Freud und Leid liegen im Sport bekanntlich eng beieinander. Auch bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Während die Gastgeber ihre zweite Goldmedaille ausgelassen feierten, setzte sich für den favorisierten Martins Dukurs sowie den deutschen Starter Axel Jungk die Misere im Skeleton fort. Beim Sieg von Yun Sung Bin musste sich der Vize-Weltmeister mit Rang sieben zufrieden geben.

Viel mehr ärgerte ihn aber, dass Dukurs ebenfalls aus den Medaillenrängen gefallen war. Als ich gesehen habe, dass Martins Dukurs auf Rang vier zurückfällt, musste ich fast heulen", sagte Jungk. Damit bleibt die Skeleton-Ikone auch weiterhin ohne Olympisches Gold. "Er tut mir unglaublich leid", sagte Jungk. "Er ist zehn Jahre lang der mit Abstand Weltbeste und verpasst trotzdem dreimal bei den Winterspielen sein Ziel. Ich denke, er ist am Boden zerstört."

Enttäuschend verlief für die DSV-Athleten auch der Slalom der Damen. Marina Wallner belegte bei ihrem Olympia-Debüt zwar einen ordentlichen 19. Platz, Lena Dürr und Christina Geiger schieden jedoch aus und sorgten damit für das schlechteste Abschneiden in der Olympia-Geschichte. Überraschend blieb auch US-Star Mikaela Shiffrin ohne Medaille. Die Olympiasiegerin von 2014 musste sich einen Tag nach ihrem Gold im Riesenslalom der Schwedin Frida Hansdotter, der Schweizerin Wendy Holdener und der Österreicherin Katharina Gallhuber geschlagen geben. Erwartungsgemäß blieben auch die Herren im Super-G ohne Podestplatz. Beim Erfolg von Matthias Mayer (Österreich) belegte Andreas Sander einen respektablen achten Platz, Thomas Dreßen kam auf Rang 12 ins Ziel. Silber ging an den Schweizer Beat Feuz, Bronze an Kjetil Jansrud.

Und auch das deutsche Eishockey-Team konnte nicht den erhofften Sieg gegen die Schweden einfahren. Die 0:1-Niederlage war jedoch äußerst unglücklich. Die deutschen Puckjäger vergaben zahlreiche Chancen zum Ausgleich. Vier Mal Latte oder Pfosten standen dem verdienten Remis oder einer noch größeren Überraschung im Weg. Nun muss Deutschland im letzten Gruppenspiel gegen Norwegen gewinnen, um sich noch eine günstige Ausgangsposition für die darauf folgende Playoff-Runde zu sichern.

Die Medaillen am Freitag Skeleton, Männer, 1.30 Uhr Gold: Yun Sungbin (KOR) Silber: Nikita Tregubow (OAR) Bronze: Dominic Parsons (GBR)

Foto: Michael Kappeler Ski Alpin, Frauen, Slalom, 2 Uhr Gold: Frida Hansdotter (SWE) Silber: Wendy Holdener (SUI) Bronze: Katharina Gallhuber (AUT)

Foto: Michael Kappeler Ski Alpin, Männer, Super-G, 3 Uhr Gold: Matthias Mayer (AUT) Silber: Beat Feuz (SUI) Bronze: Kjetil Jansrud (NOR)

Snowboard, Frauen, Snowboardcross, 4.56 Uhr Gold: Michela Moioli (ITA) Silber: Julia Perreira de Sousa Mabileau (FRA) Bronze: Eva Samkova (CZE)

Foto: Jean-Christophe Bott Ski Langlauf, Männer, 15 Kilometer, 7 Uhr Gold: Dario Cologna (SUI) Silber: Simen Hegstad Krüger (NOR) Bronze: Denis Spitsow (OAR)

Eisschnelllauf, Frauen, 5000 Meter, 12 Uhr Gold: Esmee Visser (NED) Silber: Martina Sablikova (CZE) Bronze: Natalia Woronina (OAR)

Ski Freestyle, Frauen, Aerials, 12 Uhr Gold: Hanna Huskowa (BLR) Silber: Zhang Xin (CHN) Bronze: Kong Fanyu (CHN)

Jana Fischer ist im Snowboardcross im Viertelfinale ausgeschieden. Die 18-Jährige belegte in ihrem Lauf nur den vierten Platz. Gold sicherte sich Michaela Moioli aus Italien vor der Französin Julia Perreira de Sousa Mabileau und Eva Samkova aus Tschechien.