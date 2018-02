Pyeongchang 2018

Pyeongchang. Auch am zweiten Wettkampftag der Olympischen Spiele in Pyeongchang haben deutsche Athleten Edelmetall eingefahren. Arnd Peiffer gewann überraschend den Biathlon-Sprint. Top-Favorit Felix Loch kostete ein Fahrfehler Gold, dafür gewann Johannes Ludwig Bronze.

Von Simon Bartsch, 11.02.2018

Für die DOSB-Athleten scheint Südkorea ein gutes Pflaster zu sein. Nach dem beeindruckenden Auftakt mit zwei Goldmedaillen am Samstag fuhr das deutsche Team auch am zweiten Wettkampftag bei den Spielen in Pyeongchang zwei Mal Edelmetall ein. Für die faustdicke Überraschung sorgte am Mittag Arnd Peiffer. Der 30-jährige Biathlet setzte sich im Sprint der Herren durch. Auch, weil die hochgehandelten Favoriten Martin Fourcade aus Frankreich und Johannes Thingnes Bö am Schießstand patzten. Mit dem Triumph hat sich Peiffer eine gute Ausgangsposition für das morgige Verfolgungsrennen erarbeitet. Auch Laura Dahlmeier, die bereits am Samstag für Gold gesorgt hatte, startet am Montag.

Des einen Freud, des anderen Leid... Während sich Peiffer über das überraschende Gold freuen dürfte, hat Felix Loch ein Albtraum erlebt. Nach drei starken Vorläufen noch in Führung liegend, kostete ein Fahrfehler dem Doppel-Olympiasieger von 2014 das erhoffte Gold. Noch im Eiskanal musste Loch von seinem Vater getröstet werden. Johannes Ludwig freute sich dagegen über die schon verloren geglaubte Bronzemedaille. Der Olympiasieg ging an den Österreicher David Gleirscher.

Die Medaillen vom Sonntag 2.00 Uhr: Snowboard, Slopestyle Herren Gold: Redmond Gerard (USA) Silber: Max Parrot (CAN) Bronze: Mark McMorris (CAN)

7.15 Uhr: Langlauf, Skiathlon 15 km + 15 km Gold: Simen Hegstad Krüger (NOR) Silber: Martin Johnsrud Sundby (NOR) Bronze: Hans Christer Holund (NOR)

8.00 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m Herren Gold: Sven Kramer (NED) Silber: Ted-Jan Bloemen (CAN) Bronze: Sverre Lunde Pedersen (NOR)

10.50 Uhr: Rodeln, Einzel Herren 3. und 4. Lauf Gold: David Gleirscher (AUT) Silber: Chris Mazdzer (USA) Bronze: Johannes Ludwig (GER)

11.30 Uhr: Freestyle-Skiing, Buckelpiste Damen Gold: Perrine Laffont (FRA) Silber: Justine Dufour-Lapointe (CAN) Bronze: Julia Galyschewa (KAZ)

12.15 Uhr: Biathlon, Sprint Herren 10 km Gold: Arnd Peiffer (GER) Silber: Michal Krcmar (CZE) Bronze: Dominik Windisch (ITA)

Eine Medaille deutlich verpasst hat Patrick Beckert. Der 27-jährige Eisschnellläufer musste sich über die 5000 Meter mit dem zehnten Rang zufrieden geben. Freuen dürfte sich dagegen der Niederländer Sven Kramer, der seinen insgesamt vierten Olympia-Sieg verbuchte. Für ein gutes Ergebnis sorgten die deutschen Langlauf-Herren. Thomas Bing lief sogar lange Zeit mit den Favoriten auf Augenhöhe, musste dem hohen Tempo schließlich doch Tribut zollen, freute sich aber über einen guten 11. Rang. Lucas Bögl wurde 16., Jonas Dobler 22. und Andreas Kratz 35. Für einen norwegischen Dreifach-Erfolg sorgten Simen Hegstad Krüger, Martin Sundby und Hans Christer Holund.