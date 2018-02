Pyeongchang 2018

Favoriten: Francesco Friedrich, Johannes Lochner, Nico Walther, Oskars Melbardis (LET), Justin Kripps (CAN), Benjamin Maier (AUT), Chris Spring (CAN)

Deutsche Starter: Francesco Friedrich, Johannes Lochner, Nico Walther

Olympia-Sieger 2014: Alexander Subkow (RUS - nach Doping-Vergehen noch IOC-Entscheid)

Weltmeister: Francesco Friedrich